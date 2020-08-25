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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ankara'da "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" listesinin Türkiye sonuçlarının paylaşıldığı toplantıya katılıyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun’da açıklamalarda bulunuyor
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Ekonomi

Bakan Pekcan: ENR 250 listesinde 44 Türk müteahhitlik firmamız yer aldı

Ticaret Bakanı Pekcan, "ENR 2020 dergisine göre, 2019'da en fazla gelir elde eden ilk 250 müteahhitlik firması arasında 44 Türk müteahhitlik firmamız yer aldı." ifadelerini kullandı.

Merve Özlem Çakır   | 25.08.2020
Bakan Pekcan: ENR 250 listesinde 44 Türk müteahhitlik firmamız yer aldı

Ankara

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "ENR 2020 dergisine göre, 2019'da en fazla gelir elde eden ilk 250 müteahhitlik firması arasında 44 Türk müteahhitlik firmamız yer aldı." dedi.

Bakan Pekcan, "ENR 250 listesinde Türkiye olarak, müteahhitlik firma sayısı itibarıyla 2'nci, gelirler itibarıyla 7'nci sırada yer almaktayız." ifadelerini kullandı.

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