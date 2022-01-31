Dolar
13.43
Euro
15.09
Altın
1,798.92
ETH/USDT
2,670.00
BTC/USDT
38,444.00
BIST 100
2,003.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Bakan Pakdemirli: Tarımsal destekleme bütçesi 29 milyar liraya çıkarıldı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 2022'de 25,8 milyar lira olarak planlanan tarımsal destekleme bütçesinin 3,2 milyar lira ek bütçeyle 29 milyar liraya çıkarıldığını bildirdi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 31.01.2022
Bakan Pakdemirli: Tarımsal destekleme bütçesi 29 milyar liraya çıkarıldı

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destekleme bütçesinin yükseltilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakan Pakdemirli, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle 2022 yılında 25,8 milyar lira olarak planlanan tarımsal destekleme bütçesi 3,2 milyar lira ek bütçe ile 29 milyar liraya çıkarılmıştır." ifadesini kullandı.

Artırılan tarımsal destekleme bütçesi ile ülke için stratejik öneme sahip buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale üretimi yapan çiftçilere mevcut desteklere ilave 'Ek Girdi Desteği' olarak dekara 50 lira ödeme yapılacağını belirten Pakdemirli, 2022 yılında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale üreticilerine, mazot, gübre, sertifikalı tohum ve ek 50 lirada girdi desteğiyle beraber dekara toplamda 116 lira ödeneceğini aktardı.

Pakdemirli, yapılan bu ilave destekle 2022'de hububat üreticilerine ödenecek girdi desteklerinin geçen yıla göre yüzde 127 artırıldığını vurgulayarak "Tarımsal destekler yanında uyguladığımız alım fiyatlarıyla her zaman çiftçimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Üreticilerimize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Moderna'nın Kovid-19 aşısına tam onay verildi
Türkiye'de 93 bin 261 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 182 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19'a yakalananların virüsü 2 aydan uzun süre bulaştırabileceği belirtildi
ABD'de Kovid-19'dan can kaybı 884 bini geçti
Kovid-19 vaka sayıları İstanbul'da azaldı, Ankara ve İzmir'de arttı

Benzer haberler

Bakan Pakdemirli: Tarımsal destekleme bütçesi 29 milyar liraya çıkarıldı

Bakan Pakdemirli: Tarımsal destekleme bütçesi 29 milyar liraya çıkarıldı

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Trabzon paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Birlik Partisinin 29. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Birlik Partisinin 29. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir engel tanımadan Türkiye'yi büyütmeye ve güçlendirmeye devam ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir engel tanımadan Türkiye'yi büyütmeye ve güçlendirmeye devam ediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu ve tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu ve tazminat davası