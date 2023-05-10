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Ekonomi

Bakan Kurum'dan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi paylaşımı

Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne ilişkin, "Ne dediler? 'Bina dikecekler, beton dökecekler' Biz ne yaptık? Ağaçlar diktik. İlk etabını açtığımız Atatürk Havalimanı Millet Bahçemiz tamamlandığında İstanbul'umuzun yeşil koridoru olacak" dedi.

Mehmet Kara  | 10.05.2023 - Güncelleme : 10.05.2023
Bakan Kurum'dan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi paylaşımı

İstanbul

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgileri paylaştı.

Bakan Kurum'un, "Ne dediler? 'Bina dikecekler, beton dökecekler, otel yapacaklar.' Biz ne yaptık? Ağaçlar diktik, milletin olanı milletin hizmetine sunduk. İlk etabını açtığımız Atatürk Havalimanı Millet Bahçemiz tamamlandığında İstanbul'umuzun yeşil koridoru olacak." ifadeleriyle yaptığı paylaşım, millet bahçesindeki son duruma ilişkin görselleri de içeriyor.

Videoda, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi İnşaat Yapı Müdürü Mevlüt Arslan ile yapılan röportaja da yer verildi.

Arslan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen ve tamamlandığında içinde İstanbul'un fethini temsilen 145 bin 300 ağacın da yer alacağı millet bahçesindeki çalışmalarda gelinen son noktayı anlattı.

Millet bahçesinin kuzey ve güney külliye olarak ikiye ayrıldığını belirten Arslan, "Güney Külliye'de bugün halihazırda hizmete sunabileceğimiz 800 bin metrekarelik yeşil alanımız var. Bunun yanı sıra 60 bin adet dikilmiş ağacımız mevcut." diye konuştu.

Halkın keyifli vakit geçirebileceği ve sosyalleşebileceği alanlar oluşturulduğunun bilgisini veren Arslan, şöyle devam etti:

"Vatandaşımızın hizmetine sunacağımız voleybol sahalarımız, basketbol sahalarımız ve çeşitli spor sahalarımız var. Yaklaşık 13 bin metre yürüyüş yolumuz var, 110 adet kamelyamız var. Çok sayıda çocuk oyun parkımız var. Ticarethanelerimiz, kütüphanelerimiz ve sergi saraylarımız da bölgemizde mevcut. 1300 araçlık otoparkımız var. Ayrıca gösteri, tiyatro ve konser alanlarımız için etkinlik çayırı oluşturduk. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bittiği zaman, İstanbul halkına keyifli vakit geçirebilecekleri bir alan sunacak."

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