Dolar
42.44
Euro
49.03
Altın
4,130.67
ETH/USDT
2,891.00
BTC/USDT
87,375.00
BIST 100
10,844.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü” programına katılıyor
logo
Ekonomi

Bakan Kurum: Yüzyılın Konut Projesi ile yine milyonlara umut olacağız. Türkiye'yi ev sahibi yapacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) İlk Evim Projesi kapsamında Adana'nın Yumurtalık ilçesinde ev sahibi olan vatandaşların görüntülerini paylaştı.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 25.11.2025 - Güncelleme : 25.11.2025
Bakan Kurum: Yüzyılın Konut Projesi ile yine milyonlara umut olacağız. Türkiye'yi ev sahibi yapacağız

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, NSosyal'deki hesabından Yumurtalık'ta 59 bin 907 metrekare alanda yapımı tamamlanan konutlara yerleşen vatandaşların düşüncelerine yer vererek, şunları kaydetti:

"Manzarası da kendisi de sanat eseri gibi yuvalarımız. Nasıl bugüne kadar 10 milyona yakın vatandaşımızı uygun ödeme koşullarıyla güvenli yuvalara kavuşturduysak, Yüzyılın Konut Projesi ile yine milyonlara umut olacağız. Türkiye'yi ev sahibi yapacağız. Burası Adana."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Görüntülerde görüşlerine yer verilen ev sahiplerinden Metin Sincan, konutların yapıldığı yerin Yumurtalık'ın en güzel yeri olduğunu belirterek, "Denizi yukarıdan görüyor. Serin, ferah, çok güzel bir yerde." ifadesini kullandı.

Emeklilik kategorisinden başvuran Ömer Yücel ise projenin avantajı olduğunu dile getirerek, "Evimiz gayet geniş, ferah, kullanışlı. En güzel tarafı ise deniz manzaramız var. Şunu da söylemem gerekirse, başkalarının tatil yaptığı yerde oturmak ayrı bir zevk. Taksitleri tam bizim cebimize uygun." görüşlerini aktardı.

Hak sahibi Canan Gökler de lüks evlerde oturur gibi sosyal konutlarda oturduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güney Kore Devlet Başkanı Lee, Ankara'daki "Kore'de Savaşan Türkler Anıtı"nı ziyaret etti
Mardin'de bir çift ile 5 yaşındaki çocukları evde ölü bulundu
Samsun Kızılırmak Deltası'nda suları çekilen göller sonbahar yağışlarıyla canlandı
İstanbul'da yasa dışı yaban hayatı ürünlerine el konuldu
Milli İstihbarat Akademisi, kış okulu başvurularını açtı

Benzer haberler

Bakan Kurum: Yüzyılın Konut Projesi ile yine milyonlara umut olacağız. Türkiye'yi ev sahibi yapacağız

Bakan Kurum: Yüzyılın Konut Projesi ile yine milyonlara umut olacağız. Türkiye'yi ev sahibi yapacağız

Adana'da Azerbaycan'daki iş ve yatırım fırsatları anlatıldı

Adana'da depremde yıkılan apartmanın donatıları yönetmeliğe uygun bulunmadı

Hem kendisi hem sporcusu aynı turnuvada madalya mücadelesi verecek

Hem kendisi hem sporcusu aynı turnuvada madalya mücadelesi verecek
TOKİ'nin 27 ildeki 188 taşınmazı açık artırmayla satışa sunulacak

TOKİ'nin 27 ildeki 188 taşınmazı açık artırmayla satışa sunulacak
Emekli mühendis 156 dönümlük atıl araziyi fidanlarla yeşertti

Emekli mühendis 156 dönümlük atıl araziyi fidanlarla yeşertti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet