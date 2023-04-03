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Ekonomi

Bakan Kurum: (Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi) Ülkemizin en büyük şehir parkı için gün sayıyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum "Ülkemizin en büyük şehir parkı için gün sayıyoruz. İstanbul'umuza nefes olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizin ilk etabının açılışını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağız" dedi.

Mehmet Tosun  | 03.04.2023 - Güncelleme : 03.04.2023
Bakan Kurum: (Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi) Ülkemizin en büyük şehir parkı için gün sayıyoruz

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından, İstanbul'da yapımı devam eden Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki incelemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, dünyada 5'inci, Türkiye'de ise en büyük şehir parkı olma özelliğini taşıyan Millet Bahçesi'nin görüntülerine yer veren Kurum, "Ülkemizin en büyük şehir parkı için gün sayıyoruz. İstanbul'umuza nefes olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizin ilk etabının açılışını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağız. Son durumu yerinde inceledik." ifadeleri kullandı.

Afet durumunda 165 bin kişi barınabilecek

Konuya ilişkin Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, 2 milyon metrekare alan üzerine kurulu, yeşil alanları, 70 bin metrekareye yakın kapalı alanları ve sosyal donatıları ile büyük bir şehir parkı olacak.

Afet toplanma alanları da bulunan Millet Bahçesi, herhangi bir afet durumunda, yaklaşık 165 bin kişinin barınabileceği, 40 bin çadır kapasitesine sahip olacak.

Millet Bahçesi'ne 9 ayrı noktadan girilebilecek. Bu girişlerde yer alan sera ve bostanlarda doğal ürünler yetiştirilebilecek. Vatandaşlar isterlerse buradan doğal ürünler temin edebilecek.

Altyapı çalışmaları tamamlandı

Güney-kuzey yönünde yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğunda "Ab-ı Hayat Suyu" denilen yapay derenin yer alacağı bahçede, dere kenarlarında seyir terasları, piknik ve dinlenme alanları bulunacak.

Bisiklet ve yürüyüş yolları, oyun alanları, tenis kortları, basket, voleybol sahaları, kay-kay pistleri, sosyal tesislerdeki sergi sarayları, aş evi, kütüphaneler ve millet kıraathanelerinin yer alacağı bahçede, seyir terasları, gezinti alanları ve sosyal alanlar da oluşturulacak.

Altyapı çalışmaları tamamlanan Millet Bahçesi'nde, yeşil alanlar ve ağaç dikim faaliyetleri devam ediyor.

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