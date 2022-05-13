Bakan Kirişci, yaklaşık 3,2 milyar liralık tarımsal destekleme ödemelerine bugün başlanacağını bildirdi
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, yaklaşık 3,2 milyar lira tutarındaki tarımsal destekleme ödemelerine bugün başlanacağını açıkladı.
Ankara
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "3 milyar 176 milyon 677 bin 292 liralık tarımsal destekleme ödemelerine bugün başlıyoruz. Çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.
3 milyar 176 milyon 677 bin 292 TL’lik tarımsal destekleme ödemelerine bugün başlıyoruz.— Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) May 13, 2022
Çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun. pic.twitter.com/zS1BXDtopQ
Paylaşımda yer alan bilgilere göre, yağlı tohumlu bitkiler desteği (pamuk, ayçiçeği, kanola, aspir) 2 milyar 963 milyon 2 bin 192 lira, katı organik gübre desteği 195 milyon 77 bin 205 lira, kırsal kalkınma desteği 8 milyon 900 bin 947 lira, sertifikalı tohum üretim desteği 6 milyon 308 bin 817 lira, hububat-baklagil ve dane mısır desteği 2 milyon 13 bin 346 lira ve hayvan gen kaynakları desteği 1 milyon 374 bin 785 lira olarak belirlendi.
Yapılan destekleme ödemeleriyle yılın ilk 5 ayında, 2022 yılı bitkisel üretim destekleri bütçesinin yüzde 91'inin ödemesi tamamlanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.