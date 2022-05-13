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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması" programında konuşuyor.
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Ekonomi

Bakan Kirişci, yaklaşık 3,2 milyar liralık tarımsal destekleme ödemelerine bugün başlanacağını bildirdi

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, yaklaşık 3,2 milyar lira tutarındaki tarımsal destekleme ödemelerine bugün başlanacağını açıkladı.

Zeynep Canlı   | 13.05.2022
Bakan Kirişci, yaklaşık 3,2 milyar liralık tarımsal destekleme ödemelerine bugün başlanacağını bildirdi

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "3 milyar 176 milyon 677 bin 292 liralık tarımsal destekleme ödemelerine bugün başlıyoruz. Çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, yağlı tohumlu bitkiler desteği (pamuk, ayçiçeği, kanola, aspir) 2 milyar 963 milyon 2 bin 192 lira, katı organik gübre desteği 195 milyon 77 bin 205 lira, kırsal kalkınma desteği 8 milyon 900 bin 947 lira, sertifikalı tohum üretim desteği 6 milyon 308 bin 817 lira, hububat-baklagil ve dane mısır desteği 2 milyon 13 bin 346 lira ve hayvan gen kaynakları desteği 1 milyon 374 bin 785 lira olarak belirlendi.

Yapılan destekleme ödemeleriyle yılın ilk 5 ayında, 2022 yılı bitkisel üretim destekleri bütçesinin yüzde 91'inin ödemesi tamamlanacak.

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