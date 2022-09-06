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Ekonomi

Bakan Kirişci "Sözleşmeli Besicilik Projesi"ni hayata geçirdiklerini bildirdi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, verim odaklı hayvancılığı geliştirmek ve kırmızı et tedarik zincirini daha da güçlendirmek amacıyla, sektörde örnek bir üretim modeli olan "Sözleşmeli Besicilik Projesi"ni hayata geçirdiklerini belirtti.

Mustafa Çalkaya   | 06.09.2022
Bakan Kirişci "Sözleşmeli Besicilik Projesi"ni hayata geçirdiklerini bildirdi

Ankara

Kirişci, Resmi Gazete'de yayımlanan "Sözleşmeli Besiciliğin Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı"nı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda değerlendirdi.

Bakan Kirişci, paylaşımında "Verim odaklı hayvancılığı geliştirmek ve kırmızı et tedarik zincirini daha da güçlendirmek amacıyla tarafların ortak kazancına dayalı, sektörde örnek bir üretim modeli olan Sözleşmeli Besicilik Projesi'ni hayata geçiriyoruz." ifadesini kullandı. Kirişci, sürdürülebilir ve planlı üretimi amaçlayan sözleşmeli besicilik uygulamasının ülkeye, üreticilere ve sektöre hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, bugünden itibaren 5 yıl içinde besicilik sözleşmesi yapan yetiştiricilere Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından hazırlanacak icmaller karşılığında destekleme ödemesi yapılacak. Destek tutarı, karkas ağırlığı 201-250 kilogram olanlara kilogram başına 2,5 lira, 251-300 kilogram olanlara 3,5 lira, 301 kilogram ve üzeri olanlara 5 lira olacak.

Projeyle üreticilere pazar ve fiyat garantisi sunulurken, kırmızı et piyasasının arz talep durumuna göre erken veya geç kesim primi de verilebilecek.

ESK tarafından alım ve fiyat garantisi verilen üreticiler, 5 yıllık üretim planlaması yapabilecekler, Kurum ile imzalayacağı besicilik sözleşmesinden, hak kaybı yaşamaksızın, tek taraflı olarak vazgeçebilecek.




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