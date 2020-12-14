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Ekonomi

Bakan Karaismailoğlu: Demir yolu yatırımları hız kesmeden devam edecek

Bakanı Karaismailoğlu, "Coğrafi konumumuzun sağladığı avantajların ekonomik ve ticari kazanımlara dönüşebilmesi için demir yollarına yaptığımız yatırımlara hız kesmeden devam etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Sefa Şengül   | 14.12.2020
Bakan Karaismailoğlu: Demir yolu yatırımları hız kesmeden devam edecek

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, demir yollarındaki çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Yurdun dört bir yanında, doğu-batı arasında kalkınmada eşitliği sağlayacak ve memleketin her bir köyüne kadar ekonomik canlılığı taşıyacak projelerin büyük bir titizlikle durmaksızın gerçekleştirildiğini belirten Karaismailoğlu, insanlara iş, aş, eğitim, sosyal ve kültürel zenginlikler taşıyacak demir yollarının inşa edildiğini bildirdi.

Demir yollarında 2003'te başlayan atılım döneminin, bugün ivmelenerek devam ettiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, "Demir yollarında ilk defa tasarımları milli olan, çeken ve çekilen araçları üretmeye başladık. Coğrafi konumumuzun sağladığı avantajların ekonomik ve ticari kazanımlara dönüşebilmesi için demir yollarına yaptığımız yatırımlara hız kesmeden devam etmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Yerli ve milli sinyalizasyon projesini uygulamaya geçirdik"

Bakan Karaismailoğlu, yeni hat yapımının yanı sıra mevcut konvansiyonel hatları da yenilediklerinin altını çizerek, "Yerli ve milli sinyalizasyon projesini uygulamaya geçirdik. Demir yolunun rekabet gücünü artırmak için lojistik merkezler, yeni iltisak hatları yaptık. Bin 213 kilometresi yüksek hızlı tren (YHT) olmak üzere, toplam 2 bin 115 kilometre yeni hat yaptık. Demir yolu ağımızı 12 bin 803 kilometreye çıkardık." bilgisini verdi.

7 metro projesiyle Türkiye ekonomisine 16,5 milyar liralık katkı

Bakanlık olarak, kentlerde toplu taşımayı dünya standartlarına ulaştıracak sistemler kurmayı sürdürdüklerini belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"İstanbul'da Marmaray, Ankara'da Başkentray, İzmir'de İZBAN hattı, Konya'da KONYARAY projeleri başta olmak üzere, bugüne kadar toplam 312,2 kilometre kent içi raylı sistem hattını tamamlayıp milletimizin hizmetine sunduk. 4 ilde üstlendiğimiz 7 metro projesiyle Türkiye ekonomisine 16,5 milyar lira katkı sağladık. İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Antalya'da hayata geçirdiğimiz metrolarla bugüne kadar 874 milyon yolcu taşındı. 6 ilde daha yapımı süren 9 projemiz var."

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