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Ekonomi

Bakan Kacır: Yerli üretim ve yüksek teknoloji odağında kalkınma yolculuğumuza katkı sunmaya devam edeceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısına ilişkin, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, yerli üretim ve yüksek teknoloji odağında kalkınma yolculuğumuza katkı sunmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Mertkan Oruç  | 27.05.2024 - Güncelleme : 27.05.2024
Bakan Kacır: Yerli üretim ve yüksek teknoloji odağında kalkınma yolculuğumuza katkı sunmaya devam edeceğiz

Ankara

Bakan Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, toplantının Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Orta Vadeli Program'ın (OVP) çalıştığını, istihdam artışının devam ettiğini, cari açığın da düştüğünü belirten Bakan Kacır, şunları kaydetti:

"Öncelikli sektörlere desteklerimiz sürüyor. Yıllık enflasyon hazirandan itibaren hızla düşüşe geçecek. Yıl sonu hedeflerimize ulaşacağımızı öngörüyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, yerli üretim ve yüksek teknoloji odağında kalkınma yolculuğumuza katkı sunmaya devam edeceğiz."


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