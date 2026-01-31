Dolar
43.50
Euro
51.60
Altın
4,882.13
ETH/USDT
2,624.20
BTC/USDT
82,677.00
BIST 100
13,838.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Bakan Kacır, "yerel kalkınma hamlesi"ne yönelik düzenlemeyi değerlendirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yerel kalkınma hamlesi doğrultusunda "Yerel Yatırım Konuları Listesi"nde yapılan güncellemelerle birlikte yatırımcılara sundukları teşvik unsurlarını ve finansman desteklerini artırdıklarını bildirdi.

Mertkan Oruç  | 31.01.2026 - Güncelleme : 31.01.2026
Bakan Kacır, "yerel kalkınma hamlesi"ne yönelik düzenlemeyi değerlendirdi

Ankara

Kacır, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren "Yerel Yatırım Konuları Listesi"ndeki değişikliğe ilişkin bilgi verdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yerel kalkınmada 2025'te devrim niteliğinde bir adım attıklarını vurgulayan Kacır, başlatılan Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı ile şehirlerin potansiyelini yatırıma, üretime ve istihdama dönüştürdüklerini ifade etti.

Kacır, kapsamlı teşvikler ve güçlü mali desteklerle 81 ilin her biri için belirlenen 4 öncelikli alanda katma değerli yatırımların önünü açtıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Programın ilk çağrısından elde ettiğimiz veriler ışığında yatırım başlıklarını 2026 yılı için güncelleyerek Resmi Gazete'de ilan ettik. Bununla birlikte, yatırımcılarımıza sunduğumuz teşvik unsurlarını ve finansman desteklerini de artırdık. Kalkınma ajanslarımız aracılığıyla Türkiye'nin dört bir yanında kalkınma hamlemizi büyütüyor, refahı yaygınlaştırıyoruz."

Nakdi ve kredi finansman destekleri

Paylaşımda yer verilen infografikteki bilgiye göre yatırım konularının güncellenmesi ve finansman desteğinin artırılmasında bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve bölgelerin rekabet güçlerinin artırılması amaçlanıyor.

Programla illerin sosyoekonomik gelişmişlik seviyesinin yükseltilmesi, coğrafi potansiyellerin ve atıl kaynakların değerlendirilmesi, yerel ihtiyaçların karşılanması, bölgede üretimi olmayan ve başarı olasılığı yüksek sektörlerin geliştirilmesi, mevcut sektörlerin ileri-geri bağlantılarının desteklenmesi ve kümelenmelerin oluşturulmasıyla yerel istihdamın artırılması hedefleniyor.

Bu kapsamda yatırım tutarının yüzde 15'i ve 301 milyon liraya kadar nakdi destek ya da yatırım tutarının yüzde 20'si ve 301 milyon liraya kadar kredi finansman desteği sağlanıyor.

Ayrıca, vergi indiriminde yüzde 50 yatırıma katkı oranı, KDV istisnası, yatırım yeri tahsisi, gümrük vergisi muafiyeti, sigorta primi işveren hissesi desteği (6. Bölge'de 12 yıl, diğer bölgelerde 8 yıl) ve 6. Bölge illerinde sigorta primi işçi hissesi gibi destekler sağlanıyor.

Program, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 26 kalkınma ajansı aracılığıyla yürütülecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Nevşehir'de "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında yapılacak konutların hak sahipleri kurayla belirlendi
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Samsun'da yapılacak konutların kurası çekildi
Adalet Bakanı Tunç: Çocukları suça iten nedenleri Meclisimizde araştırarak, çözüm önerilerini ortaya koyarak koruyacağız
Bazı iller için kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı
İletişim Başkanı Duran, TRT'nin ilk televizyon yayınının 58'inci yıl dönümünü kutladı

Benzer haberler

Yerli üretimde öncelikli ürünler listesi güncellendi

Yerli üretimde öncelikli ürünler listesi güncellendi

Bakan Kacır, "yerel kalkınma hamlesi"ne yönelik düzenlemeyi değerlendirdi

İllerin yerel yatırım konuları yeniden düzenlendi

Türkiye'deki UEFA organizasyonlarına ilişkin hizmetler ile bazı taşınmaz satışları KDV'den muaf tutuldu

Türkiye'deki UEFA organizasyonlarına ilişkin hizmetler ile bazı taşınmaz satışları KDV'den muaf tutuldu
Türkiye'nin bu yıl 58,5 milyar standart metreküp doğal gaz tüketeceği öngörüldü

Türkiye'nin bu yıl 58,5 milyar standart metreküp doğal gaz tüketeceği öngörüldü
Ticari etlik ve yumurtacı kanatlı işletmelerinin teknik ve sağlık şartları belirlendi

Ticari etlik ve yumurtacı kanatlı işletmelerinin teknik ve sağlık şartları belirlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet