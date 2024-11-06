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Ekonomi, Teknoloji

Bakan Kacır: Türkiye, güçlü araştırma-geliştirme insan kaynağıyla küresel bir AR-GE üssüne dönüşüyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin, teknoparkları, AR-GE ve tasarım merkezleri ve güçlü araştırma-geliştirme insan kaynağıyla küresel bir AR-GE üssüne dönüştüğünü bildirdi.

Serhat Tutak  | 06.11.2024 - Güncelleme : 06.11.2024
Bakan Kacır: Türkiye, güçlü araştırma-geliştirme insan kaynağıyla küresel bir AR-GE üssüne dönüşüyor

Ankara

Kacır, Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) açıklanan 2023 yılına ilişkin "Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Araştırması" sonuçlarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi.

AR-GE harcamalarının geçen yıl itibarıyla 12 milyar dolardan 16 milyar dolara yükseldiğini belirten Kacır, insan kaynağının da 19 bin artarak 291 bine ulaştığına dikkati çekti.

Bakan Kacır, özel sektörün AR-GE harcamalarındaki payının artmasının, bu alanda atılan adımların başarısını gösterdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"AR-GE faaliyetlerimizde 2023'te rekorlar kırdık. Türkiye, teknoparkları, AR-GE ve tasarım merkezleri ve güçlü araştırma-geliştirme insan kaynağıyla küresel bir AR-GE üssüne dönüşüyor. HIT-30, Hamle, Yeşil-Dijital Dönüşüm Destek programlarımız ve yatırım teşviklerimizle, Türkiye'nin yüksek teknoloji alanındaki yükselişi hız kesmeden devam edecek."

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