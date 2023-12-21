Bakan Kacır, Çin'in en büyük otomotiv ihracatçısını Türkiye'ye yatırıma davet etti
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, "Geçtiğimiz ay 250 bin araç üreten markayı, ülkemizde yatırıma davet ettim. Türkiye'yi elektrikli araç üretim üssü haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.
Ankara
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2012 yılından bu yana Çin'in en büyük otomotiv ihracatçısı olan Chery'nin üretim tesislerini ziyaret ettiklerini belirterek, "Geçtiğimiz ay 250 bin araç üreten markayı, ülkemizde yatırıma davet ettim. Türkiye'yi elektrikli araç üretim üssü haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
📍Wuhu, Çin— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) December 21, 2023
2012’den beri Çin’in en büyük otomotiv ihracatçısı olan Chery’nin üretim tesislerini ziyaret ettik.
Geçtiğimiz ay 250 bin araç üreten markayı, ülkemizde yatırıma davet ettim.
Türkiye’yi elektrikli araç üretim üssü haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz.… pic.twitter.com/kL47YiQgDZ
Bakan Kacır, sosyal medya hesabından, Çin'in Wuhu şehrinde gerçekleştirdiği temaslara ilişkin paylaşım yaptı.
Çin'in, 2012 yılından bu yana en büyük otomotiv ihracatçısı olan Chery'nin üretim tesislerini ziyaret ettiklerini bildiren Kacır, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Geçtiğimiz ay 250 bin araç üreten markayı, ülkemizde yatırıma davet ettim. Türkiye'yi elektrikli araç üretim üssü haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Otomotiv sanayinin üretim merkezlerinden Anhui Eyaleti yönetimiyle yaptığımız görüşmede de Türkiye'nin yatırımcılara sunduğu fırsatları paylaştık."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.