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Ekonomi

Bakan Kacır, Çin'in en büyük otomotiv ihracatçısını Türkiye'ye yatırıma davet etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, "Geçtiğimiz ay 250 bin araç üreten markayı, ülkemizde yatırıma davet ettim. Türkiye'yi elektrikli araç üretim üssü haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Mehtap Yılmaz Özdemir  | 21.12.2023 - Güncelleme : 21.12.2023
Bakan Kacır, Çin'in en büyük otomotiv ihracatçısını Türkiye'ye yatırıma davet etti

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2012 yılından bu yana Çin'in en büyük otomotiv ihracatçısı olan Chery'nin üretim tesislerini ziyaret ettiklerini belirterek, "Geçtiğimiz ay 250 bin araç üreten markayı, ülkemizde yatırıma davet ettim. Türkiye'yi elektrikli araç üretim üssü haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından, Çin'in Wuhu şehrinde gerçekleştirdiği temaslara ilişkin paylaşım yaptı.

Çin'in, 2012 yılından bu yana en büyük otomotiv ihracatçısı olan Chery'nin üretim tesislerini ziyaret ettiklerini bildiren Kacır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geçtiğimiz ay 250 bin araç üreten markayı, ülkemizde yatırıma davet ettim. Türkiye'yi elektrikli araç üretim üssü haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Otomotiv sanayinin üretim merkezlerinden Anhui Eyaleti yönetimiyle yaptığımız görüşmede de Türkiye'nin yatırımcılara sunduğu fırsatları paylaştık."

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