Bakan Elvan: Veriler, iyileşme patikasında olduğumuza işaret ediyor
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Ocak-mayıs faiz dışı dengesi mali disiplin politikalarını kararlılıkla sürdürdüğümüzü gösteriyor. Dünkü cari açık verisi, iyileşme patikasında olduğumuza işaret ediyor." dedi.
Ankara
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Ocak-mayıs faiz dışı dengesi, mali disiplin politikalarını kararlılıkla sürdürdüğümüzü gösteriyor" açıklamasında bulundu.
Ocak-Mayıs faiz dışı dengesi, mali disiplin politikalarını kararlılıkla sürdürdüğümüzü gösteriyor.— Lütfi Elvan (@lutfielvan) June 15, 2021
Dün açıklanan cari açık verisi, iyileşme patikasında olduğumuzu işaret ediyor.
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