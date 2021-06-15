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Ekonomi

Bakan Elvan: Veriler, iyileşme patikasında olduğumuza işaret ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Ocak-mayıs faiz dışı dengesi mali disiplin politikalarını kararlılıkla sürdürdüğümüzü gösteriyor. Dünkü cari açık verisi, iyileşme patikasında olduğumuza işaret ediyor." dedi.

Zeynep Çetinkaya   | 15.06.2021
Bakan Elvan: Veriler, iyileşme patikasında olduğumuza işaret ediyor

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Ocak-mayıs faiz dışı dengesi, mali disiplin politikalarını kararlılıkla sürdürdüğümüzü gösteriyor" açıklamasında bulundu.

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