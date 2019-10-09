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İçişleri Bakanı Soylu, Ankara AFAD’da açıklamalarda bulunuyor
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Ekonomi

Bakan Dönmez: Yenilenebilir kurulu güç için 16,3 milyar dolar yatırım yapıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Son 5 yılda toplam 16,653 MW'lık yenilenebilir kurulu güç için 16,3 milyar dolar yatırım yapıldı." dedi.

Gökhan Yıldız   | 09.10.2019
Bakan Dönmez: Yenilenebilir kurulu güç için 16,3 milyar dolar yatırım yapıldı

Istanbul

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Son 5 yılda toplam 16,653 MW'lık yenilenebilir kurulu güç için 16,3 milyar dolar yatırım yapıldı." dedi.

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