Bakan Dönmez: Yenilenebilir kurulu güç için 16,3 milyar dolar yatırım yapıldı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Son 5 yılda toplam 16,653 MW'lık yenilenebilir kurulu güç için 16,3 milyar dolar yatırım yapıldı." dedi.
Istanbul
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Son 5 yılda toplam 16,653 MW'lık yenilenebilir kurulu güç için 16,3 milyar dolar yatırım yapıldı." dedi.
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