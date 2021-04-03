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Ekonomi

Bakan Dönmez: Ertuğrul Gazi bu ay içerisinde karasularımıza giriş yapacak

Murat Temizer   | 03.04.2021
Bakan Dönmez: Ertuğrul Gazi bu ay içerisinde karasularımıza giriş yapacak

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin ilk yüzer LNG depolama ve gazlaştırma gemisi (FSRU) Ertuğrul Gazi'nin bu ay içinde Türkiye kara sularına giriş yapacağını bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin FSRU'su Ertuğrul Gazi, Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne kaydedilerek, şanlı bayrağımızı astı. Hint Okyanusu'nu aşan Ertuğrul Gazi bu ay içerisinde karasularımıza giriş yapacak. Heyecanla bekliyoruz. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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