Bakan Bolat, Ukrayna ile eşya ve ulaşım araçlarına ilişkin imzalanan anlaşmayı değerlendirdi
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ukrayna ile 'Eşya ve Ulaşım Araçlarına Dair Elektronik Bilgi Paylaşım Sistemi Kurulmasına İlişkin Anlaşma' imzalandığını belirterek, "Ticaret hacmimizi artırmamız noktasında iki ülkeye önemli katkılar sağlayacaktır." dedi.
Ankara
Bolat, sosyal medya hesabından anlaşmaya ilişkin paylaşımda bulundu.
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Bakan Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmelerine iştirak ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Ziyaret kapsamında karşılıklı ticaretimizi ve taşımacılığımızı kolaylaştıracak 'Eşya ve Ulaşım Araçlarına Dair Elektronik Bilgi Paylaşım Sistemi Kurulmasına İlişkin Anlaşmayı' imzaladık. Anlaşma, ticaret hacmimizi artırmamız noktasında iki ülkeye önemli katkılar sağlayacaktır. Savaşa rağmen ivmesini kaybetmeyen karşılıklı ticari ve ekonomik ilişkilerimizin, Serbest Ticaret Anlaşması'nın yürürlüğe girmesiyle daha da derinleşmesini bekliyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.