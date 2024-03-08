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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Türkiye'nin çabaları sayesinde ciddi insani sonuçlar elde ettik

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'nın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne desteği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkür etti.

Muhammet Tarhan, Faruk Hanedar  | 08.03.2024 - Güncelleme : 08.03.2024
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Türkiye'nin çabaları sayesinde ciddi insani sonuçlar elde ettik Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

İstanbul

Zelenskiy, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk halkına, Ukrayna'nın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne, tüm insanımıza, Ukraynalı çocuklara olan desteğinize teşekkür ederim." diyen Zelenskiy, bu desteği çok takdir ettiklerini vurguladı.

Zelenskiy, "Sayın Cumhurbaşkanı'na özellikle vatandaşlarımızın Rus esaretinden kurtarılması konusunda teşekkür ettim. Türkiye'nin aracılığı sayesinde ciddi insani sonuçlar elde ettik. Bundan sonraki çabaları bekliyoruz. " diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her zaman Ukrayna'nın bir parçası olan Kırım başta olmak üzere Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tanıdığını ve bunu dile getirdiğini, her zaman Kırım Tatarlarını savunduğunu belirten Zelenskiy, bugün de bunu duyduklarını ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "(Ukrayna'nın toprak bütünlüğü konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın) Hiçbir zaman fikrini değiştirmediği için kendisine minnettarım." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteğinin sürmesini umduklarını kaydetti.


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