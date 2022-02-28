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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Zelenskiy, Ukrayna'ya saldıran Rus askerlere seslendi: Silahlarınızı bırakın ve gidin

Ruslan Rehimov   | 28.02.2022
Zelenskiy, Ukrayna'ya saldıran Rus askerlere seslendi: Silahlarınızı bırakın ve gidin

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna'ya saldıran Rus askerlere seslenerek, şunları kaydetti:

"Silahlarınızı bırakın ve gidin. Komutanlarınıza, propagandacılarınıza inanmayın. Sadece hayatınızı kurtarın." 

Zelenskiy, "Avrupa Birliği'ne, yeni özel prosedür kapsamında Ukrayna'nın derhal katılımı için çağrıda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Savaş tecrübesi olan Ukraynalı mahkumlar serbest bırakılacağı bildiren Zelenskiy, "Savaşın en sıcak noktalarında suçlarını telafi edebilecekler." dedi.

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