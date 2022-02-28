Zelenskiy, Ukrayna'ya saldıran Rus askerlere seslendi: Silahlarınızı bırakın ve gidin
Kiev
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna'ya saldıran Rus askerlere seslenerek, şunları kaydetti:
- Ukrayna ordusu Kiev yakınlarında Rus askerlerine karşı koymaya devam ediyor
- Rusya: Ukrayna'nın hava sahasının tamamı kontrol altına alındı
- Putin, Rus caydırıcı güçlerinin özel savaş görevi durumuna geçirilmesini emretti
"Silahlarınızı bırakın ve gidin. Komutanlarınıza, propagandacılarınıza inanmayın. Sadece hayatınızı kurtarın."
Zelenskiy, "Avrupa Birliği'ne, yeni özel prosedür kapsamında Ukrayna'nın derhal katılımı için çağrıda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.
Savaş tecrübesi olan Ukraynalı mahkumlar serbest bırakılacağı bildiren Zelenskiy, "Savaşın en sıcak noktalarında suçlarını telafi edebilecekler." dedi.
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