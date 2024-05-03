Bakan Bolat: İhracatımız nisanda 19 milyar 271 milyon dolara yükseldi
İstanbul
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İhracatımız nisanda 19 milyar 271 milyon dolara yükseldi. Bu (yıllık bazda) yüzde 0,13 artışa tekabül ediyor. Sınırlı artışın en önemli nedeni Ramazan Bayramı tatili." dedi.
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