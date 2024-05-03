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Ekonomi

Bakan Bolat: İhracatımız nisanda 19 milyar 271 milyon dolara yükseldi

Fatma Eda Topcu  | 03.05.2024 - Güncelleme : 03.05.2024
Bakan Bolat: İhracatımız nisanda 19 milyar 271 milyon dolara yükseldi

İstanbul

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İhracatımız nisanda 19 milyar 271 milyon dolara yükseldi. Bu (yıllık bazda) yüzde 0,13 artışa tekabül ediyor. Sınırlı artışın en önemli nedeni Ramazan Bayramı tatili." dedi.

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