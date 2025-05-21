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Ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat, Türk Eximbank'ın temin ettiği en yüksek tutarlı sendikasyon kredisini değerlendirdi

Bakan Bolat, "Bu önemli kaynağın, Türk Eximbank tarafından özellikle kadın girişimci KOBİ'lerimiz ile yeşil ürün ihracatı yapacak KOBİ'lere yönelik finansman desteğinde kullanılacak olması bizler için ayrıca önem arz etmektedir." ifadesini kullandı.

Serhat Tutak  | 21.05.2025 - Güncelleme : 21.05.2025
Ticaret Bakanı Bolat, Türk Eximbank'ın temin ettiği en yüksek tutarlı sendikasyon kredisini değerlendirdi

Ankara

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Eximbank'ın uluslararası bankalardan temin ettiği 1 milyar dolarlık en yüksek tutarlı sendikasyon kredisine ilişkin, "Bu önemli kaynağın, banka tarafından özellikle kadın girişimci KOBİ'lerimiz ile yeşil ürün ihracatı yapacak KOBİ'lere yönelik finansman desteğinde kullanılacak olması bizler için ayrıca önem arz etmektedir." ifadesini kullandı.

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Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk Eximbank'ın MUFG Bank, Ltd., Abu Dhabi Commercial Bank ve ICBC Turkey'in koordinatörlüğünde, MUFG Bank Ltd. ve Sumitomo Mitsui Banking Corporation'ın sürdürülebilirlik eşgüdümünde imzaladığı 1 milyar dolarlık sendikasyon kredi anlaşmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Tarihindeki en yüksek tutarlı sendikasyon kredisi anlaşmasına imza atan Türk Eximbank'ı tebrik eden Bolat, şunları kaydetti:

"Bu önemli kaynağın, Türk Eximbank tarafından özellikle kadın girişimci KOBİ'lerimiz ile yeşil ürün ihracatı yapacak KOBİ'lere yönelik finansman desteğinde kullanılacak olması bizler için ayrıca önem arz etmektedir. 2025'in başından bu yana sağladığımız 3,9 milyar dolarlık uluslararası kaynağı da ihracatçılarımızın finansman ihtiyaçları doğrultusunda etkin şekilde değerlendirmeye devam ediyoruz."

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