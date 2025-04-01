Dolar
37.91
Euro
40.90
Altın
3,116.40
ETH/USDT
1,903.30
BTC/USDT
84,955.00
BIST 100
9,659.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Bakan Bolat: Boykot çağrısı yapanlara karşı ticaretinde maddi kaybı olan tazminat davası açabilir

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Boykot çağrısı yapanlara karşı ticaretinde maddi kaybı olan tazminat davası açabilir." ifadesini kullandı.

Arife Yıldız Ünal  | 01.04.2025 - Güncelleme : 01.04.2025
Bakan Bolat: Boykot çağrısı yapanlara karşı ticaretinde maddi kaybı olan tazminat davası açabilir

Ankara

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Boykot çağrılarına ilişkin resen soruşturma başlatıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan dezenformasyon açıklaması
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan, İzmir'de trafik kazasında hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti
Ramazan Bayramı'nın son gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

Benzer haberler

Bakan Bolat: Boykot çağrısı yapanlara karşı ticaretinde maddi kaybı olan tazminat davası açabilir

Bakan Bolat: Boykot çağrısı yapanlara karşı ticaretinde maddi kaybı olan tazminat davası açabilir

Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci günlük ihracatı dün kaydedildi

Ticaret Bakanı Bolat, Kırgızistan heyetiyle bir araya geldi

e-Kolay İhracat Platformu, Türkiye'nin dijital ticaretinde yeni bir rota oluşturacak

e-Kolay İhracat Platformu, Türkiye'nin dijital ticaretinde yeni bir rota oluşturacak
Ticaret Bakanı Bolat: Bulgaristan bizim için ekonomi, ticaret alanında yoğun işbirliği yaptığımız bir ortak ülke

Ticaret Bakanı Bolat: Bulgaristan bizim için ekonomi, ticaret alanında yoğun işbirliği yaptığımız bir ortak ülke
Bakan Bolat: Bulgaristan ile ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmayı ortak hedef olarak belirleme teklifinde bulunduk

Bakan Bolat: Bulgaristan ile ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmayı ortak hedef olarak belirleme teklifinde bulunduk
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet