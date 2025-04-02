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Ekonomi

Bakan Bak: Ülkemizin geleceğine ve milletimizin emeğine doğrudan zarar verecek bu hareket, boykot değil milli zarardır

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası başlatılan boykot çağrılarına tepki gösterdi.

Eyüp Karakuş  | 02.04.2025 - Güncelleme : 02.04.2025
Bakan Bak: Ülkemizin geleceğine ve milletimizin emeğine doğrudan zarar verecek bu hareket, boykot değil milli zarardır

İstanbul

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bak, "Ülkemizin geleceğine ve milletimizin emeğine doğrudan zarar verecek bu hareket, boykot değil milli zarardır." ifadesini kullandı.

Bak, üzerinde Türk bayrağı bulunan ve “Boykot ile asıl hedefleri: Yerli üretimi durdurmak!” yazılı görseli de açıklamasına ekledi.

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Bakan Bak: Ülkemizin geleceğine ve milletimizin emeğine doğrudan zarar verecek bu hareket, boykot değil milli zarardır

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