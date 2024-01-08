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Ekonomi

Bakan Bayraktar: Türkiye'nin enerji yoğunluğu rekor gelişim göstererek yüzde 6,2 düştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, 2022'de Türkiye'nin enerji yoğunluğunun rekor gelişim göstererek yüzde 6,2 düştüğünü bildirdi.

Murat Temizer  | 08.01.2024 - Güncelleme : 08.01.2024
Bakan Bayraktar: Türkiye'nin enerji yoğunluğu rekor gelişim göstererek yüzde 6,2 düştü

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara’da "Türkiye'nin 2030 Enerji Verimliliği Stratejisi ve Eylem Planı" lansmanında yaptığı konuşmada, 2022'de Türkiye'nin enerji yoğunluğunun rekor gelişim göstererek yüzde 6,2 düştüğünü bildirdi.

Bakan Bayraktar, "Yapacağımız yatırımlarla 2040'a kadar 46 milyar dolar değerinde enerji tasarrufu sağlayacağız." ifadesini kullandı.

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