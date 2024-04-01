Bakan Bayraktar: Türkiye Yüzyılı hedeflerimize daha kararlı adımlarla ilerleyeceğiz
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimize daha kararlı adımlarla ilerleyeceğiz." ifadesini kullandı.
Ankara
Bayraktar, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ülke ve millet için hayırlı olması temennisinde bulunarak, şunları kaydetti:
"Her daim milletimizin sandığa yansıttığı irade bizim için kıymetlidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimize daha kararlı adımlarla ilerleyeceğiz. İnşallah yeni keşiflerle, vizyoner politikalarımızla ülkemizi enerji alanında dışa bağımlılıktan kurtaracak, bu yüzyılı enerjinin de yüzyılı yapacağız."
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31 Mart mahalli idareler seçimlerinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.— Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) April 1, 2024
Her daim milletimizin sandığa yansıttığı irade bizim için kıymetlidir.
Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimize daha kararlı adımlarla…