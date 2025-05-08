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Ekonomi

Bakan Bayraktar, Suriye'ye 3 ay içinde günlük 6 milyon metreküp doğal gaz götürmeyi planladıklarını bildirdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'den Suriye'ye günlük 6 milyon metreküp hacminde doğal gaz gönderileceğini bildirdi.

Gülşen Çağatay  | 08.05.2025 - Güncelleme : 08.05.2025
Bakan Bayraktar, Suriye'ye 3 ay içinde günlük 6 milyon metreküp doğal gaz götürmeyi planladıklarını bildirdi

Ankara

Bayraktar, CNN Türk'te katıldığı programda yaptığı konuşmada, yıllık 2 milyar metreküpe ulaştırılması planlanan doğal gazın, Suriye'de elektrik üretiminde kullanılacağını belirtti.

Suriye tarafında doğal gaz boru hattıyla ilgili altyapı çalışmalarının başladığını, doğal gazın Kilis üzerinden Halep'e gönderileceğini ifade eden Bayraktar, "Günlük 6 milyon metreküplük bu doğal gaz, Halep'teki doğal gaz santralinde elektrik üretmek üzere kullanılacak. Üç ay içerisinde akışa başlamayı hedefliyoruz. Suriye'de çok hızlı bir şekilde yol aldık. Çünkü doğal gaz hattımız Kilis'e kadar Suriye sınırına kadar gelmişti. Oradaki gaz santrallerinin bir anlamda yakıtını biz o şekilde tedarik etmiş olacağız." diye konuştu.

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Bayraktar, doğal gaz yanında elektrik tedarikinde de Suriye'de çalışmaların başladığını anımsattı.

Türkiye ile Halep arasındaki yaklaşık 200 megavatlık elektrik tedariki yapıldığını belirten Bayraktar, "Elektrik kapasitesiyle alakalı biz yurt dışı ile olan izin süreçlerini tamamladık. Şu andaki mevcut 200 megavatın üzerine 500 megavat ekleyerek yaklaşık 700-800 megavatlık bir elektrik ihracatına önümüzdeki aylarda inşallah ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, Suriye'de hayatın normalleşmesinin Türkiye'nin en önemli öncelikleri arasında bulunduğunu söyledi.

Suriye'nin 13 yıllık savaştan sonra bütün altyapısının hasar gördüğüne işaret eden Bayraktar, şunları kaydetti:

"Suriye'nin yeni Enerji Bakanı ilk yurt dışı ziyaretini bize yaptı. İkili görüşmemizde Bakan Bey bana, '10 bin megavatlık bir güce ihtiyacım var Suriye için ancak şu an 1700 megavat üretebiliyorum' dedi. Bugün Suriye'nin neresine giderseniz gidin, her yerde herkesin kapısının önünde jeneratör var. Bir anlamda mobil şekilde elektrik üretmeye çalışılıyor. Dolayısıyla bu anlamda bizim yapacağımız katkı önemli. Bizim enerji ihracatımız önemli ama onun ötesinde Suriye'nin kendi kaynakları, petrol kaynakları, gaz kaynakları, maden kaynaklarının hızlı bir şekilde Suriye'nin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ekonomiye kazandırılması lazım."

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