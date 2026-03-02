Dolar
Ekonomi

Bakan Bayraktar, enerji piyasalarında istikrar için eş güdümlü çalışmaları sürdüreceklerini bildirdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, enerji piyasalarında istikrarın korunması için tüm paydaşlarla eş güdüm içinde çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Ebru Şengül Cevrioğlu  | 02.03.2026 - Güncelleme : 02.03.2026
Bakan Bayraktar, enerji piyasalarında istikrar için eş güdümlü çalışmaları sürdüreceklerini bildirdi

Ankara

Bakan Bayraktar, N sosyal hesabından yaptığı açıklamada, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol ile bölgede oluşan jeopolitik riskleri ve bu gelişmelerin küresel enerji piyasalarına muhtemel etkilerini değerlendirdiklerini bildirdi.

Hürmüz Boğazı'na ilişkin senaryoların, petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) piyasaları, fiyat istikrarı ve küresel arz güvenliği üzerindeki yansımalarını ele aldıklarını ifade eden Bayraktar, "Türkiye olarak kaynak çeşitliliğine dayalı doğal gaz tedarik portföyümüz, güçlü LNG altyapımız, artan yer altı depolama kapasitemiz ve güçlü iletim sistemimiz sayesinde enerji arz güvenliğini çok boyutlu bir yapı içinde yönetiyoruz. Bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyor, gerilimin uluslararası hukuk ve diplomasi zemininde en kısa sürede düşürülmesini temenni ediyoruz. Enerji piyasalarında istikrarın korunması için tüm paydaşlarla eş güdüm içinde çalışmayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.


