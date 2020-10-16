Bakan Albayrak: Bacasız sanayi turizm sektörünün yanındayız
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "bacasız sanayi" olarak nitelendirilen turizm sektörünün yanında olduklarını belirtti.
Ankara
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Bankalar Birliğinin (TBB) başlatacağı "Turizm Destek Paketi Uygulaması"nı değerlendirdi.
"Bacasız sanayi" olarak nitelendirilen turizm sektörünün yanında olduklarını kaydeden Albayrak, "Turizm sektöründe, pandeminin etkilerini azaltmak, üretim ve istihdamın korunmasını desteklemek için 10 milyar liralık destek paketini devreye alıyoruz. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle kullandırılacak kredi paketi sektörümüze hayırlı uğurlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.
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Bacasız sanayimiz turizm sektörünün yanındayız!— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 16, 2020
Turizm sektöründe, pandeminin etkilerini azaltmak, üretim ve istihdamın korunmasını desteklemek için 10 milyar TL’lik destek paketini devreye alıyoruz. KGF kefaleti ile kullandırılacak kredi paketi sektörümüze hayırlı uğurlu olsun. https://t.co/2tgnSUESCS