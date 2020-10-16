Euro
9.31
Dolar
7.94
BIST 100
1,192.04
Altın
1,906.95
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştü.
logo
Ekonomi

Bakan Albayrak: Bacasız sanayi turizm sektörünün yanındayız

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "bacasız sanayi" olarak nitelendirilen turizm sektörünün yanında olduklarını belirtti.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 16.10.2020
Bakan Albayrak: Bacasız sanayi turizm sektörünün yanındayız

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Bankalar Birliğinin (TBB) başlatacağı "Turizm Destek Paketi Uygulaması"nı değerlendirdi. 

"Bacasız sanayi" olarak nitelendirilen turizm sektörünün yanında olduklarını kaydeden Albayrak, "Turizm sektöründe, pandeminin etkilerini azaltmak, üretim ve istihdamın korunmasını desteklemek için 10 milyar liralık destek paketini devreye alıyoruz. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle kullandırılacak kredi paketi sektörümüze hayırlı uğurlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya Kovid-19 salgınına yönelik ek tedbirleri tartışıyor
Boşnak lider Bakir İzetbegoviç'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
Balkan ülkelerinde günlük Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış sürüyor
Sağlık Bakanlığından Kovid-19 salgını döneminde gebe takibi rehberi
İran'da son 24 saatte 265 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Benzer haberler

Bakan Albayrak: Bacasız sanayi turizm sektörünün yanındayız

Bakan Albayrak: Bacasız sanayi turizm sektörünün yanındayız

Turizm Destek Paketi Uygulaması sektöre nefes aldıracak

Antalya'ya 1 ayda 1 milyon turist bekleniyor

Türkiye Bankalar Birliği'nden turizm sektörüne destek paketi

Türkiye Bankalar Birliği'nden turizm sektörüne destek paketi
Türkiye'nin en büyük buzulu yerli, yabancı doğaseverleri ağırlıyor

Türkiye'nin en büyük buzulu yerli, yabancı doğaseverleri ağırlıyor
Antalya'ya en çok turist Rusya ve Ukrayna'dan geldi

Antalya'ya en çok turist Rusya ve Ukrayna'dan geldi