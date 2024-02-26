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Ekonomi

Bafra Ovası'nda brokoli hasadından 12 tondan fazla rekolte bekleniyor

Türkiye'nin önemli tarım alanlarından Bafra Ovası'nda, brokoli hasadından 12 tondan fazla rekolte bekleniyor.

Emre Dilek  | 26.02.2024 - Güncelleme : 26.02.2024
Bafra Ovası'nda brokoli hasadından 12 tondan fazla rekolte bekleniyor

Samsun

Kızılırmak Nehri'nin döküldüğü, verimli topraklara sahip Bafra Ovası'nda üretilen kışlık sebzeler arasında brokoli de yer alıyor.

Bafra Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Adem Aşçı, AA muhabirine, ovada 6 bin 200 dekar alanda brokoli ekildiğini söyledi.

Ağustosta ekilen brokolinin hasadının nisan sonuna kadar sürdüğünü belirten Aşçı, sebzeden dönüm başına 2 ton verim aldıklarını, bu yıl da yaklaşık 12 bin 400 kilogram rekolte beklediklerini ifade etti.

Ovada üretilen brokolinin genellikle iç piyasaya gönderildiğini dile getiren Aşçı, "Karadeniz sahil kesiminin yanı sıra İstanbul, Ankara ve Bursa'ya, ihracatta ise şu an için çok az olsa da Rusya ile Gürcistan'a gönderiliyor." dedi.

Aşçı, Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle çeltik alanlarına da ikinci ürün olarak brokoli ekildiğini söyledi.

Çiftçiler olarak her şartta üretim yaptıklarını vurgulayan Aşçı, "Bizler üreten çiftçiler olarak çıkan ürünler para etse de etmese de her türlü şartta üretmeye devam edeceğiz. Devletimizin bizim yanımızda olduğunu biliyoruz. Bizler de devletimizin her zaman yanındayız. Çiftçiler olarak tohum, gübre, ilaç ve mazot desteklerin artırılmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Karaburç Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Hürşah Aşçı da kademeli olarak 10 dönüm arazisine brokoli ektiğini ifade etti.

Brokoli ekimine ağustosta başladıklarını belirten Aşçı, şöyle konuştu:

"Ekim ayında ektiğimiz brokolinin kademeli olarak üçüncü hasadını yapıyoruz. Çıkan mahsulleri Bafra Sebze Hali'ne veriyoruz. Brokoliyi en son 8 liradan sattım, dün ise 10 lira olmuş, bugün de 10 liradan alınacağını düşünüyorum. Brokoli çok tonaj veren bir mahsul olmadığı için masraflarını çıkarıyor."

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