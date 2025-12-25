Dolar
Ekonomi

Mücbir sebep hali sona eren mükelleflerin beyan, ödeme ve e-defter süreleri uzatıldı

Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle mücbir sebep hali sona eren mükelleflerce verilen bazı vergi ve hizmetlerin beyan, ödeme ile e-defter süreleri yeniden düzenlendi.

Doğukan Gürel  | 25.12.2025 - Güncelleme : 25.12.2025
Ankara

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) konuya ilişkin Vergi Usul Kanunu sirküleri, Başkanlığın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, 30 Kasım'da mücbir sebep hali sona eren Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler tarafından verilmesi gereken bazı beyanname ve bildirimlerin verilme ve bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri ile e-defterlerin oluşturulması ve imzalanması ile GİB Bilgi İşlem Sistemi'ne yüklenmesi gereken defter ve berat dosyalarının yüklenme süreleri uzatıldı.

Damga vergisi beyannamelerinin verilmesi ile tahakkuk eden vergilerin ödenmesi 20 Ocak 2026, mükelleflerden vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlarca verilmesi gereken katma değer vergisi beyannameleri ile tahakkuk eden vergiler 21 Ocak 2026, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilmesi ile tahakkuk eden vergiler ve katma değer vergisi beyannameleri ve tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 23 Ocak 2026'ya kadar uzatıldı.

Elektronik defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile elektronik defter ve berat dosyalarının yüklenmesi de 5 Haziran 2026'ya ertelendi.

Mücbir sebep halinin başladığı tarihten mücbir sebep halinin sona erdiği tarihe kadar verilmesi gereken KDV beyannameleri ile ba-bs bildirimlerinin verilme ve bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, 2022, 2023 ve 2024 dönemlerine ait yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme ile tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi de yeniden belirlendi.

Ayrıca mücbir sebep nedeniyle beyanname ve bildirim verme ve ödeme süreleri uzatılan alacakların faizsiz taksitlendirme imkanından yararlanmak için başvuru ve ödeme süreleri de yeniden düzenlendi. Borçluların 24 ay faizsiz taksit olanağından yararlanabilmeleri, bu sirkülerdeki alacaklar için belirlenmiş sürelerde, diğer amme alacakları için ise 2 Mart 2026'ya kadar başvuruda bulunmaları halinde mümkün olacak.

