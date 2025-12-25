Dolar
Ekonomi

Borsa günü yatay seyirle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,03 değer kaybederek 11.336,18 puandan tamamladı.

Tunahan Kükürt  | 25.12.2025 - Güncelleme : 25.12.2025
İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,92 puan azalarak, toplam işlem hacmi 62,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,30 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,89 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,36 ile gıda ve içecek, en çok kaybettiren ise yüzde 0,97 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda Noel tatili nedeniyle ABD ve Avrupa'da piyasalar bugün kapalı kalırken, BIST 100 endeksi de günü düşük işlem hacmiyle önceki kapanışının hemen altında tamamladı.

Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıkladığı verilere göre Reel Kesim Güven Endeksi, aralıkta bir önceki aya göre değişmeyerek 100,8 oldu. Kapasite kullanım oranı (KKO) da aynı dönemde değişim göstermeyerek yüzde 74,4 olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası rezervleri 192,3 milyar dolara çıkarken, Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen haftaya göre 3 milyar 333 milyon lira azalarak 8 milyar 272 milyon liraya düştü.

Analistler, yarın yurt içinde sektörel enflasyon beklentilerinin, yurt dışında ise Japonya'da işsizlik oranı, perakende satışlar ve sanayi üretiminin izleneceğini, Avrupa'da ise Noel tatili nedeniyle piyasaların kapalı olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.250 ve 11.150 puanın destek, 11.450 ve 11.550 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

