Dolar
42.85
Euro
50.62
Altın
4,479.58
ETH/USDT
2,957.90
BTC/USDT
88,300.00
BIST 100
11,336.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Ticaret Bakanlığından asgari ücret fırsatçılarına denetim

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, Türkiye genelinde, il müdürlüklerine bağlı ekiplerin, sahada karış karış, etiket etiket denetimlerini sürdürdüğünü belirtti.

Hülya Ömür Uylaş  | 25.12.2025 - Güncelleme : 25.12.2025
Ticaret Bakanlığından asgari ücret fırsatçılarına denetim

Ankara

Kaplan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Asgari ücret artışını fırsatçılığa çevirmeye çalışanlara göz yummayacaklarını ifade eden Kaplan, "Sahadayız demiştik. Sözümüzün arkasındayız. Türkiye genelinde, Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüklerimize bağlı ekiplerimiz, sahada karış karış, etiket etiket denetimlerini sürdürmektedir. Bu kapsamda yalnızca İstanbul'da, büyük bir zincir marketin şubelerinde ani ve gerekçesiz fiyat artışı yapılan 42 ürün tespit edilmiştir. Söz konusu firmaya ilişkin gerekli idari süreçler derhal başlatılmıştır." değerlendirmelerinde bulundu.

Kaplan, vatandaşı mağdur eden, emeği ve alın terini istismar eden hiçbir uygulamaya müsamaha göstermeyeceklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Öte yandan hakkıyla, hukukla ticaret yapan esnafımızı ve tüccarımızı da titizlikle gözetiyoruz. Aynı şekilde, dezenformatif içeriklerle, eski etiketler üzerinden algı oluşturmak isteyenlere de asla geçit vermeyeceğimizi özellikle vurguluyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak, fırsatçılığa karşı sahadayız, vatandaşımızın yanındayız, adil ve dürüst ticaretin de kararlılıkla arkasındayız."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ve İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutladı
Regaip Kandili dualarla idrak edildi
Malatya'da depremde 78 kişinin öldüğü Hakimbey Apartmanı'na ilişkin davada karar çıktı
Türk gazetecilere "Azerbaycan Basınının 150. Yılı" madalyası
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Regaip Kandili mesajı

Benzer haberler

Ticaret Bakanlığından asgari ücret fırsatçılarına denetim

Ticaret Bakanlığından asgari ücret fırsatçılarına denetim

Ticaret Bakanlığınca 29'uncu kez verilecek "Tüketici Ödülleri" için başvurular başladı

Tüketici haklarını ihlal eden firmalara 11 ayda 1,6 milyar lira ceza verildi

e-Ticarete ilişkin ihlallerde uygulanacak idari para cezaları belirlendi

e-Ticarete ilişkin ihlallerde uygulanacak idari para cezaları belirlendi
Elektronik sigara ve şans oyunları reklamlarına karşı mücadele yeni düzenlemeyle güçlendirilecek

Elektronik sigara ve şans oyunları reklamlarına karşı mücadele yeni düzenlemeyle güçlendirilecek
Ticaret Bakanlığı, asgari ücretteki artış bahanesiyle ürünlerinde zamma hazırlanan işletmeleri uyardı

Ticaret Bakanlığı, asgari ücretteki artış bahanesiyle ürünlerinde zamma hazırlanan işletmeleri uyardı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet