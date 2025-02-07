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Ekonomi

Baas rejiminin yıkılmasının ardından Suriye'de düzenlenen ilk fuar büyük ilgi gördü

Suriye'nin başkenti Şam, 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasının ardından ülkede düzenlenen ilk fuara ev sahipliği yapıyor.

Ethem Emre Özcan  | 07.02.2025 - Güncelleme : 07.02.2025
Baas rejiminin yıkılmasının ardından Suriye'de düzenlenen ilk fuar büyük ilgi gördü Fotoğraf: İzettin Kasım/AA

Şam

Rejimin 8 Aralık 2024'te yıkılmasının ardından Halep ve Şam sanayi odalarının koordinasyoununda, ülkedeki ilk fuar ziyaretçilerle buluştu.

Şam Uluslararası Fuar Merkezi'nde dün açılışı yapılan Han Harir Fuarı'na, tekstil ve hazır giyim alanında faaliyet gösteren yaklaşık 90 yerel şirket katılıyor.

Çocuk ve kadın giyim ürünlerinin öne çıktığı fuara, yurt dışından da ziyaretçiler geldi.

Büyük ilgi gören fuar, yarın da ziyarete açık olacak.

Halep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Muammed Zizan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Fuara ilgi çok güzel. Yurt içi ve dışından iş insanlarının katılım da iyi." dedi.

Suriye'nin "özgür" olmasından dolayı gurur duyduğunu belirten Zizan, "Eski bizden haraç alınırdı, üretim maliyeti yüksekti. Devrik rejim bizden yüzde 30 vergi alırdı. Artık bu durumdan kurtulduk. Çok şükür şimdi durumlar daha iyi." ifadesini kullandı.

Üreticilerin karşılaştığı zorluklara dikkati çeken Zizan, "Devrik rejim, bize çökmüş altyapı bıraktı. Elektrik sağlayıcıları yok olmuş durumda. İnşallah 6 ay gibi bir sürede durumlar daha iyi olacak. Hep beraber dayanışma içinde olacağız." diye konuştu.

Zizan, Suriye'ye yönelik yaptırımların son bulmasını istedi.

Şam Sanayi Odası Fuar Organizatörü Ahmed Ömer de "Birçok ilden 88'den fazla üreticinin katıldığı fuar, ürünlerin tanıtımı için önemli bir fırsat. Ülkenin kuzeyinden eskiden rejim döneminde gelemeyenler artık fuara gelebiliyor." dedi.

Ömer, üreticilere daha fazla destek verilmesi çağrısında bulundu.

Kadın giyim alanında 25 yıldır üretim yapan Muna Cebben de "Tüm zorluklara rağmen meseleğe devam ediyoruz. Bu fuara çok istekli geldim." diye konuştu.

Ürünlerini iç savaş öncesi birçok ülkeye ihraç ettiğini dile getiren Cebben, devrik Baas rejimine bağlı güçlerin yıllar önce Şam'daki işletmesini basarak patlattığını söyledi.

"İnşallah Türkiye ile Suriye arasında iyi ticari ilişkiler olacak"

Fuarı ziyaret etmek için Türkiye'den Şam'a gelen iş insanı Abdulsemih Oğuz da "Güzel bir fuar, güzel bir pazar olacak. Suriye'de inşallah durumlar iyiye gidecek. İnşallah Türkiye ile Suriye arasında iyi ticari ilişkiler olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'de iş yeri açmayı planladıklarını dile getiren Oğuz, Türk yatırımcıları Suriye'deki fuarlara davet etti.

Fuarı ziyaret etmek için İdlib'den Şam'a gelen Hamza Musa da "(Esed döneminde) Daha önce bu tür fuarlara gelemezdik. Burada çeşitli ürünler var. Fiyatlar da açıkçası çok uygun." ifadesini kullandı.

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