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Ekonomi

Avusturya’da elektrik faturalarını düşürmek amacıyla kısmen sabit tarifeye geçilecek

Avusturya’da hükümet, artan enerji fiyatları nedeniyle 1 Kasım 2022'den itibaren geçerli olmak koşuluyla 2 bin 900 kilovatsaate kadar elektrik birim fiyatını sabitleştirdi.

Aşkın Kıyağan   | 07.09.2022
Avusturya’da elektrik faturalarını düşürmek amacıyla kısmen sabit tarifeye geçilecek

Viyana

Başbakan Karl Nehammer, düzenlenen basın toplantısında, "Elektrik fiyatına fren" adı verilen düzenlemenin Bakanlar Kurulunda görüşülerek kabul edildiğini söyledi.

Kasım 2022-temmuz 2023 arasında geçerli olacak düzenleme kapsamında, 2 bin 900 kilovatsaate kadar 1 kilovatsaatin ücreti 10 sent olarak sabitlendi.

Elektrik birim fiyatının her eyalete göre farklılık gösterdiği ülkede, ortalama 30 sent olan birim fiyatının 10 sente sabitlenmesiyle, belirlenen zaman zarfında vatandaşın cebinden 500 avro daha az çıkacağı belirtildi.

Başbakan Nehammer, kriz önceki dönemde elektrik birim fiyatının 10 sent olduğu için bu rakamın belirlendiğini kaydederek, 2 bin 900 kilovatsaatin bir yıllık tüketimin yüzde 80’ine tekabül ettiğini söyledi.

Avrupa Birliğinin (AB) enerji tasarruf tedbirlerine ek olarak ülkede birçok eyalette resmi daireler ve tarihi binaların gece aydınlatmaları sınırlandırılmaya başlanmıştı.

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