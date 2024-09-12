Dolar
33.92
Euro
37.56
Altın
2,539.40
ETH/USDT
2,345.50
BTC/USDT
57,666.00
BIST 100
9,468.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail askerlerince Batı Şeria’da barışçıl bir protesto sırasında öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin evinin önünden yayındayız
logo
Ekonomi

Avrupa'da rüzgar enerjisi kapasitesi yılın ilk yarısında 6,4 gigavat arttı

Avrupa'nın rüzgar enerjisi kapasitesi, yılın ilk yarısında 6,4 gigavat artışla 278 gigavata ulaştı.

Gülşen Çağatay  | 12.09.2024 - Güncelleme : 12.09.2024
Avrupa'da rüzgar enerjisi kapasitesi yılın ilk yarısında 6,4 gigavat arttı

Ankara

Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği WindEurope'un yılın ilk yarısına ilişkin verilerine göre, ilave edilen kapasitenin 5,3 gigavatı karasal, 1,1 gigavatı ise deniz üstü rüzgar santrallerinden oluşuyor.

İlave edilen kapasite artışında ilk sırada 1,7 gigavat güçle Almanya yer alırken, bunu 1,2 gigavat artışla Fransa, 876 megavat kapasite artışıyla İspanya izledi.

Avrupa'nın rüzgar enerjisi kapasitesi, bu dönemde 6,4 gigavat artışla toplam 278 gigavata ulaştı. 27 Avrupa Birliği ülkesinin toplam kapasiteye katkısı ise 225 gigavat olarak kayıtlara geçti.

WindEurope Üst Yöneticisi (CEO) Giles Dickson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, Avrupa'nın 2030 enerji hedeflerine yönelik yeterli sayıda rüzgar santrali inşa etmediğini belirterek, "Kapasiteler önümüzdeki 6 yılda artacak ancak yeterli oranda olmayacak. Hükümetler şebeke bağlantılarının zamanında yapılabilmesi için kuralları belirlemeye yönelik politikalar için acilen harekete geçmeli. Limanlar ve lojistik gibi alanlar da bu amaca uygun olarak geliştirilmeli." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir Valisi Elban'dan kentte dün etkili olan sağanakla ilgili açıklama
Muğla'da bu yıl çıkan 385 yangında 1400 hektar tarım ve orman alanı zarar gördü
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Tekirdağ'da şiddet ve istismara uğrayan 2 yaşındaki bebeğe ilişkin açıklama
LGS sınavındaki bir soru İdare Mahkemesince iptal edildi
Türk'ün büyük zaferi Sakarya Meydan Muharebesi 103 yaşında

Benzer haberler

AB'ye bilgisayar oyunlarının para harcatma taktikleri şikayet edildi

AB'ye bilgisayar oyunlarının para harcatma taktikleri şikayet edildi

Avrupa'da rüzgar enerjisi kapasitesi yılın ilk yarısında 6,4 gigavat arttı

AB, yeşil harcamaları olduğundan yüksek gösterdi

AB, Rus gazı olmadan devam etmeye kararlı

AB, Rus gazı olmadan devam etmeye kararlı
AB'nin ABD ve Çin ile rekabeti çağı yakalamaktan ve hızlı karar alabilmekten geçiyor

AB'nin ABD ve Çin ile rekabeti çağı yakalamaktan ve hızlı karar alabilmekten geçiyor
AB, bütçesinin üçte biriyle tarımı destekliyor

AB, bütçesinin üçte biriyle tarımı destekliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet