Ekonomi

AB'den "Made in Europe" hazırlığı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Stephane Sejourne, AB ülkelerinde kamu alımlarında Avrupa şirketlerine öncelik verilmesini içeren "Made in Europe" yaklaşımını savundu.

Ata Ufuk Şeker  | 02.02.2026 - Güncelleme : 02.02.2026
Brüksel

AB'nin sanayi stratejisinden sorumlu olan Sejourne'nin, "Made in Europe" (Avrupa'da üretilmiştir) girişimini destekleyen ve binin üzerinde AB şirketi yöneticisinin imzasını taşıyan köşe yazısı, Fransa'nın Les Echos, Almanya'nın Handelsblatt, İspanya'nın El Mundo ve İtalya'nın Corriere della Sera gibi çeşitli gazetelerinde yayımlandı.

Avrupa ülkelerinin sanayilerini, kamu ihalelerinde Avrupa şirketlerini tercih etmeyi ve bunlara öncelik vermeyi içeren "Made in Europe" yaklaşımıyla koruması gerektiğini iddia eden Sejourne, "En stratejik sektörlerimizde gerçek bir Avrupa önceliğini bir kez ve sonsuza dek tesis etmeliyiz. İddialı, etkili ve pragmatik bir sanayi politikası olmadan, Avrupa ekonomisi rakipleri için sadece bir oyun alanı olmaya mahkumdur." ifadelerini kullandı.

AB'nin tarifeler, sübvansiyonlar, ihracat kısıtlamaları ve fikri mülkiyet ihlallerini de içeren bir dünyayla karşı karşıya olduğuna işaret eden Sejourne, "Artık AB'nin bir seçeneği yok. Ticaret kuralları yeniden tanımlanırken proaktif olmamız gerekiyor. Uluslararası rekabet hiç bu kadar adaletsiz olmamıştı." değerlendirmesinde bulundu.

Sejourne, ABD ve Çin başta olmak üzere birçok ekonomik gücün kendi stratejik varlıklarına öncelik veren benzer programları olduğuna işaret ederek, bunun AB içinde de olması gerektiğini anlattı.

"Made in Europe" stratejisinin önemine dikkati çeken Sejourne, "Bu, çok basit bir prensibe dayanıyor. Avrupa'da kamu parasının kullanıldığı her yer Avrupa üretimine ve istihdamına katkıda bulunmalıdır." ifadesini kullandı.

AB Komisyonunun, Avrupa sanayisini desteklemek için şubat ayı sonuna kadar "Sanayi Hızlandırıcı Yasa" teklifini açıklaması bekleniyor. Teklifin AB ülkelerinin kamu alımlarında "Made in Europe" şartını içerecek unsurları da içermesi öngörülüyor.

Fransa, AB içinde bu girişimin öncü konumunda yer alırken bazı AB ülkeleri yerel ürün satın alma şartlarının yatırımı caydırabileceği, kamu ihalelerinde fiyatları artırabileceği ve AB'nin küresel rekabet gücüne zarar verebileceği görüşünü taşıyor.

Türkiye, Gümrük Birliği, mevcut ekonomik entegrasyon seviyesi, mevzuat uyumu gibi unsurların dikkate alınarak, "Made in Europe" kavramı içinde yer alması gerektiğini savunuyor.

