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Ekonomi

Avrupa Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu.

Ata Ufuk Şeker  | 24.07.2025 - Güncelleme : 24.07.2025
Avrupa Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

Brüksel

ECB, yılın beşinci yönetim kurulu toplantısında alınan para politikası kararlarını açıkladı.

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Buna göre, banka mevduat faiz oranını yüzde 2, refinansman faizini yüzde 2,15 ve marjinal borçlanma faizini de yüzde 2,40 seviyesinde tuttu.

ECB, bu yıl yapılan önceki dört toplantıda ise faizleri indirmişti.

Piyasa beklentileri de ECB'nin bu toplantıda faiz oranlarında değişikliğe gitmeyeceği yönündeydi.

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon haziran ayında yüzde 2 seviyesinde ölçülmüştü.

ECB'nin bu kararı, ABD'nin Avrupa Birliği’ne (AB) uygulamayı planladığı tarifeler konusundaki belirsizlik ortamında alması dikkati çekti.

Taraflar arasında bir anlaşma sağlanamaması halinde, ABD, 1 Ağustos'tan itibaren AB ülkelerinden gönderilecek ürünlere yüzde 30 gümrük vergisi uygulamayı planlıyor.

ECB, geçmişte yapılan faiz indirimlerinin bu aşamada olası ekonomik gelişmelere karşı yeterli seviyede olduğu görüşüne sahip.

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