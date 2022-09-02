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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde üretici fiyatları, yıllık yüzde 37,9'la rekor seviyede artış kaydetti

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 37,9 yükseldi.

Ata Ufuk Şeker   | 02.09.2022
Avro Bölgesi'nde üretici fiyatları, yıllık yüzde 37,9'la rekor seviyede artış kaydetti

Brüksel

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin temmuz ayı ÜFE verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de ÜFE, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 3,7, 2021'in temmuz ayına kıyasla da yüzde 37,8 arttı.

Avro Bölgesi'nde de ÜFE, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 4, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 37,9'la rekor seviyede artış kaydetti.

Söz konusu dönemde Avro Bölgesi'nde yıllık bazda üretici fiyatları enerji sektöründe yüzde 97,2 ve ara mallarda da yüzde 21,4 artış gösterdi.

AB ülkeleri arasında ÜFE, temmuzda yıllık bazda en fazla yüzde 67,4 ile Romanya'da, yüzde 55,9 ile Bulgaristan'da ve yüzde 55,1 ile Danimarka'da arttı.

ÜFE, Almanya'da yüzde 38,1, Fransa'da yüzde 27,2, İspanya'da yüzde 40,4, İtalya'da yüzde 45,9 ve Belçika'da yüzde 43,8 olarak belirlendi.

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