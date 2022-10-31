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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde enflasyon ekimde rekor kırdı

Avro Bölgesi'nde, ekimde yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 10,7'ye ulaşarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye çıktı.

Ata Ufuk Şeker   | 31.10.2022
Avro Bölgesi'nde enflasyon ekimde rekor kırdı

Brüksel

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin ekim ayına ilişkin yıllık enflasyon öncü verilerini yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde eylülde yüzde 9,9 olan yıllık enflasyon, ekimde yüzde 10,7'ye yükseldi.

Avro Bölgesi'nde ekim ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 41,9 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 13,1 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 6 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 4,4 ile hizmetler izledi.

Enflasyon, ekim ayında Estonya'da yüzde 22,4, Litvanya'da yüzde 22, Letonya'da yüzde 21,8, Hollanda'da yüzde 16,8, Slovakya'da yüzde 14,5, Belçika'da yüzde 13,1, İtalya'da yüzde 12,8, Almanya'da yüzde 11,6, Avusturya'da yüzde 11,5, Portekiz'de yüzde 10,6, Slovenya'da yüzde 10,3, Yunanistan'da yüzde 9,8, İrlanda'da yüzde 9,6, Lüksemburg'da yüzde 8,8, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yüzde 8,6, Finlandiya'da yüzde 8,3, Malta'da yüzde 7,5, İspanya'da yüzde 7,3 ve Fransa'da yüzde 7,1 seviyesinde belirlendi.

Böylece, Avro Bölgesi'nde ekim ayında enflasyon, verilerin Eurostat tarafından toplandığı son 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Avro Bölgesi'ndeki 11 ülkede çift haneye çıkan enflasyon, 3 ülkede de yüzde 20'leri aştı.

Piyasa beklentileri, Avro Bölgesi'nde ekim ayı enflasyon oranının yüzde 10,2 olması yönündeydi. Açıklanan veriler piyasa beklentilerini aştı.

Geçen aylarda da zirve yapan enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefinin üzerinde seyrediyor.

Üçüncü çeyrekte yüzde 0,2 büyüdü

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 arttı. Beklentiler GSYH'nin yüzde 1 artması yönündeydi. Böylece, Avro Bölgesi büyümesi piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Avro Bölgesi'nde GSYH, 2022'nin üçüncü çeyreğinde 2021'nin aynı dönemine göre ise yüzde 2,1 yükseldi.

AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 2,4'lük artış gösterdi.

GSYH, üçüncü çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla İsveç'te yüzde 0,7, İtalya'da yüzde 0,5, Portekiz ve Litvanya'da yüzde 0,4, Almanya'da yüzde 0,3, İspanya ve Fransa'da yüzde 0,2, artarken, Belçika ve Avusturya'da yüzde 0,1, Letonya'da da yüzde 1,7 azaldı.

Yıllık bazda ise GSYH, Portekiz'de yüzde 4,9, İspanya'da yüzde 3,8, İsveç ve İtalya'da yüzde 2,6, Litvanya'da yüzde 2,5, Avusturya'da yüzde 1,8, Belçika'da yüzde 1,6, Almanya'da yüzde 1,1 ve Fransa'da yüzde 1 artarken, Letonya'da yüzde 0,4 geriledi.

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