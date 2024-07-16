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Ekonomi

Avro Bölgesi bankaları, şirketlerin kredi talebinin üçüncü çeyrekte artmasını bekliyor

Avro Bölgesi'ndeki finans kuruluşlarının, kurumsal kredi talebinin uzun bir aradan sonra ilk kez bu yaz yeniden artmasını beklediği bildirildi.

Bahattin Gönültaş  | 16.07.2024 - Güncelleme : 16.07.2024
Avro Bölgesi bankaları, şirketlerin kredi talebinin üçüncü çeyrekte artmasını bekliyor

Brüksel

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Avro Bölgesi'nde bankaların katıldığı "Banka Kredi Anketi" sonuçlarına ilişkin yılın ikinci çeyreğini kapsayan raporu yayımladı.

Rapora göre, Avro Bölgesi'ndeki şirketlerin kredi talebi yılın ilk çeyreğinde olduğu gibi ikinci çeyrekte de zayıfladı.

ECB'den rapora ilişkin yapılan açıklamada, bankaların ikinci çeyrekte şirketlere kredi verme standartlarını biraz sıkılaştırdığı belirtildi.

ECB, bunun ana nedeninin bankaların risk toleransının azalması olduğunu ifade etti.

Açıklamada, "Şirketlere yönelik kredi standartları ekonomik sektörler arasında bazı heterojenlikler göstermiş, ticari gayrimenkul sektöründe güçlü bir şekilde sıkılaşmıştır." bilgisi verildi.

Bunun yanında, üçüncü çeyrek için finansal kuruluşlar, şirketlere yönelik kredi standartlarında ılımlı bir sıkılaşma bekliyor.

Ankete göre, bankalar başta olmak üzere finans kuruluşları, yılın üçüncü çeyreğinde 2022 yaz döneminden bu yana kurumsal kredi talebindeki ilk artış olmasını bekliyor.

Eurosystem'in Avro Bölgesi'ndeki bankaların kredi koşullarına ilişkin bilgi edinmesini sağlayan ECB'nin "Banka Kredi Anketi", yılda 4 defa yapılıyor. 10-25 Haziran'da yapılan son anket, 157 finans kuruluşunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Öte yandan, ECB, 6 Haziran'da faiz politikasını tersine çevirerek, piyasa beklentileri doğrultusunda yaklaşık 5 yıl sonra ilk faiz indirimine gitmiş, 3 temel politika faizini 25 baz puan düşürmüştü.

Banka, refinansman, mevduat ve marjinal fonlama faizlerini sırasıyla yüzde 4,25, 3,75 ve 4,50'ye indirmişti.

Finansal piyasada bir gösterge olan mevduat faiz oranının yüzde 3,75'e çekilmesi, ekonomideki finansman koşullarının yeniden bir miktar gevşemesini sağlamıştı.

ECB'nin faiz oranlarına ilişkin bir sonraki toplantısı 18 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

ECB Yönetim Kurulu'nun, faizler için hemen ikinci bir aşağı adım kararı almaması ve şimdilik oranları sabit tutması bekleniyor.

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