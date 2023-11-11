Avrasya Pencere, Avrasya Kapı ve Avrasya Cam fuarları 65 bin ziyaretçi hedefiyle açıldı
Avrasya Pencere, Avrasya Kapı ve Avrasya Cam fuarları, geçen yıla göre yüzde 12,5 büyüme, 34 ülkeden 619 firma ve temsilciliğinin katılımıyla eş zamanlı olarak İstanbul'daki Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı.
İstanbul
Tüyap açıklamasına göre, Pencere ve Kapı Sektörü Derneği (PÜKAD), Pencere Üreticileri Kalite Birliği Derneği (PÜKAB) ve Girişimci Alüminyum Sanayici ve İş Adamları Derneği (GALSİAD) işbirliğiyle gerçekleştirilen Avrasya bölgesinin en büyük sektörel etkinliklerinden olan Avrasya Pencere, Avrasya Kapı ve Avrasya Cam fuarları 14 Kasıma kadar İstanbul'daki Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçileriyle buluşacak.
RX Tüyap Genel Müdürü Berkan Öner, sektördeki tüm beklentilerin ötesine geçmeyi hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Avrasya Kapı, Avrasya Pencere ve Avrasya Cam fuarları, dünyadan ve Türkiye'den firmaları buluşturarak sektörlerin gelişiminde tetikleyici bir etki yaratıyor. Özellikle, yapı endüstrisindeki tedarik zincirine olan katkıları sayesinde fuarlarımız sektörde önemli bir konumda yer alıyor. Fuarlar hem yarattığı ticaret hacmi hem de ülkemiz ekonomisine ve faaliyet gösterdiği sektörlere katkıları ile bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Çevreci projelerin öne çıktığı kapı, pencere ve cam sektörlerinde Türkiye, öncü firmalarıyla uluslararası çapta başarılar elde ediyor. Kaliteli üretim ve yenilikçi teknolojilerin estetik ve tasarımla buluştuğu bir platform olan fuarlarımızı ziyaretçi rekoru ve ihracat hacmiyle kapatacağımıza inancımız tam."
Fuarlara yoğun ilgi
Geçen yıl 12 salonda yapılan fuarlar bu sene ilk defa 9 ve 12A salonlarını da dahil ederek 120 bin metrekare kapalı alanda, 14 salonda düzenleniyor.
Türkiye ekonomisinde önemli bir paya sahip olan yapı endüstrisi için tedarik merkezi olma özelliği taşıyan fuarların, Tüyap Fuarcılık Grubu'nun fuarcılık endüstrisindeki 44 yıllık deneyimi ve bilgi birikimi ile Gürcistan, Kuzey Makedonya, İran, Rusya, Sırbistan ve Slovenya'da var olan Tüyap yurt dışı ofislerinin yoğun tanıtım çalışmaları ile Avrupa, Balkanlar, Afrika, Orta Asya ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere geniş bir coğrafyadan 130'un üzerinde ülkeden 65 bin nitelikli sektör profesyoneline ev sahipliği yapması hedefleniyor.
Ayrıca, Alüminyum Özel Bölümü ile Gölgelendirme Özel Bölümü de bu yıl 24'üncü kez kapılarını açan Avrasya Pencere Fuarı kapsamında ziyaret edilebiliyor. Bu bölümlerde, alüminyum pencere, profil, cephe sistemleri, alüminyum aksesuarlardan tente, pergola, cam balkon, kış bahçesi sistemlerine varan geniş bir kapsamda ürün ve hizmetler sergileniyor.
24'üncü kez kapılarını açan Avrasya Pencere, 15'inci kez ziyaretçileriyle buluşan Avrasya Kapı ve sektörde 13'üncü kez boy gösteren Avrasya Cam Fuarı 11-13 Kasım'da 10.00-18.00, 14 Kasım'da ise 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.