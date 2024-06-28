Avrasya Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Podguzov, Türkiye ile etkileşime açık olduklarını belirtti
Avrasya Kalkınma Bankası (EABR) Yönetim Kurulu Başkanı Nikolay Podguzov, Orta Asya ülkelerinde önemli yatırımları bulunan Türkiye ile etkileşime açık olduklarını söyledi.
Almatı
Podguzov, Kazakistan'ın Almatı şehrinde düzenlenen EABR yıllık toplantısı ve iş forumu kapsamında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Bankanın üye ülkeleri Kazakistan, Rusya, Belarus, Kırgızistan, Tacikistan ve Ermenistan'da aktif yatırımlarını sürdürdüğünü belirten Podguzov, şu anda Özbekistan'ın da üyeliği için yasal süreçlerin tamamlanmak üzere olduğunu dile getirdi.
Podguzov, EABR'nin Orta Asya ülkelerinde önemli yatırımları bulunan Türkiye'yi de aralarında görmek istediğini bir kez daha teyit ederek, şunları söyledi:
"Kazakistan'ın, Türkiye ile çok yakın bağları var. Burada Avrasya Kalkınma Bankası olarak Türk yatırımcılarıyla ortak projeleri hayata geçiriyoruz. Hastane inşaatı, büyük çevre yolu, yakında açılan Almatı Havalimanı yeni terminali gibi projeleri örnek olarak söyleyebilirim. Dolayısıyla Türkiye ile etkileşime açığız."
EABR'nin bölgedeki ulaşım koridorlarının geliştirilmesine yönelik projeleri desteklediğini vurgulayan Podguzov, "Kuzey ve güney rotalarının tamamı Türkiye için çok önemli, dolayısıyla bölgedeki çalışmalarımızın Türkiye için de işe yaradığına inanıyorum." dedi.
Kazakistan, Rusya, Kırgızistan, Belarus, Ermenistan ve Tacikistan hükümetleri arasında imzalanan anlaşma ile 12 Ocak 2006'da kurulan Avrasya Kalkınma Bankası, Orta Asya'da bağlantı altyapısı, ulaşım ve lojistiğin geliştirmesi, enerji ile su imkanlarının artırılması ve gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik projeleri destekliyor. Avrasya Kalkınma Bankası, kurulduğu tarihten bu yana üye ülkelerin ekonomilerine 15 milyar dolar yatırım yaptı.
Avrasya Kalkınma Bankası, Orta Asya’da İslami finansın payını artırmada öncü rol üstlenecek
Avrasya Kalkınma Bankası (EABR) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ruslan Dalenov, Kazakistan’ın Almatı şehrinde gerçekleştirilen Avrasya Kalkınma Bankası (EABR) yıllık toplantısı ve iş forumu kapsamında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Küresel piyasada katılım finansmanı payının hızla arttığını kaydeden Dalenov, "2027 yılında İslami finansın dünyadaki payının 6,7 milyon trilyon dolara çıkması tahmin ediliyor." dedi.
Dalenov, Orta Asya’da İslami finans payının sadece yüzde 1 olduğunu belirterek, "Bu yeterli bir rakam değil ama bir yandan da büyüme potansiyeli olduğu anlamına geliyor." diye konuştu.
EABR’ın geçen yıl İslami finans alanını geliştirmeye yönelik çalışmalara başladığını ve bu çerçevede yatırımcılara İslami finans ilkelerine uygun finansman sağlamak amacıyla "İslami pencere" oluşturduklarını aktaran Dalenov, "Bölgesel bir kalkınma bankası olarak EABR, Orta Asya’da İslami yatırımların aktif destekçisi ve ortağı olmayı hedefliyor." ifadesini kullandı.
Dalenov, önce bir dizi pilot projenin finansman desteğini sağlayacaklarını ve bu çerçevede bugün forumda değeri 5 milyon dolar olan ilk "murabaha" pilot projesinin mutabakat zaptını imzaladıklarını dile getirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.