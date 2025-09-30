Dolar
Ekonomi

ASPİLSAN Enerji, bavul, çanta ve raf tipi taşınabilir bataryalar üretiyor

Türkiye'nin ilk silindirik lityum iyon pillerini üreten ASPİLSAN Enerji, afet durumu başta olmak üzere her türlü alanda kullanılabilecek taşınabilir bavul, çanta ve raf tipi bataryalar geliştirdi.

Ergün Haktanıyan  | 30.09.2025 - Güncelleme : 30.09.2025
ASPİLSAN Enerji, bavul, çanta ve raf tipi taşınabilir bataryalar üretiyor Fotoğraf: Ergün Haktanıyan/AA

Kayseri

Şirket tarafından 2022 yılında yaklaşık 1,5 milyar lira yatırımla Kayseri'de kurulan Lityum İyon Pil Üretim Tesisi'nin yıllık yaklaşık 21 milyon pil üretebilme kapasitesi bulunuyor.

Ürettiği çevreci bataryalarla yenilenebilir enerji kaynaklarını destekleyen fabrika, temiz enerji pazarına yönelik yatırımlarla uluslararası işbirliklerini de geliştiriyor.

Ülke ekonomisine ürettiği ürünlerle önemli ölçüde katkı sağlayan firma, Avrupa'nın yanı sıra Orta Doğu ülkelerine de birçok ürünü ihraç ediyor.

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ahmet Turan Özdemir, AA muhabirine, Türkiye'nin enerjide bağımsızlığı için 1981'den beri çalıştıklarını söyledi.

İhtiyaç duyulan her alan için batarya ve pil ürettiklerini anlatan Özdemir, bavul, çanta ve raf tipi olmak üzere taşınabilir depolama sistemleri de yaptıklarını dile getirdi.

"600 wattan 6 bin watta kadar tek parça taşınabilir ürünler sunuyoruz"

Taşınabilir enerji depolama sistemlerine oldukça önem verdiklerini vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"600 wattan 6 bin watta kadar tek parça taşınabilir ürünler sunuyoruz. Bunlar ne işe yarıyor? Kampta, ofiste, dış çalışmalarda, afet durumlarında sahadaki ihtiyaçları karşılayacak enerji depolama çözümleri sunuyoruz. Bu çözümler bazen elektriğin stabil olmadığı şebekelerde depolama imkanı sunarken bazen elektriğin hiç olmadığı yerlerde güneş paneliyle, jeneratörlerle, farklı kaynaklarla enerjinin depo edildiği, sessiz ve kaliteli bir enerji kaynağı şeklinde sahada kullanıldığı uygulamalarda çok sık yer buluyor. Bu taşınabilir enerji kaynaklarının sabitleri de var. Ev tipi, ofis tipi, endüstriyel tipler ve büyük konteyner tipine kadar giden farklı enerji depolamalar var. Taşınabilir, alanlara sığan, uygun ergonomik çözümlerle üretebildiğimiz çok farklı taşınabilir ürünlerimiz var. Biliyorsunuz deprem zamanında çok acı tecrübelerimiz oldu. Göçük altında kalan kişileri bulmak için jeneratörleri kapattık. Gece olduğu zaman aydınlatmaya ihtiyaç duyduk. Buralarda mutlaka temiz, depolanabilir, sessiz enerji kaynaklarına ihtiyaç var."

Enerji depolama sistemlerini 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından üretmeye karar verdiklerini anımsatan Özdemir, "AFAD'la, devletimizin farklı kuruluşlarıyla birlikte sahadaki ihtiyaçlara uygun farklı çözümler geliştirdik. Bunlardan en kritik olanları tozu geçirmeyen saha şartlarına dayanıklı 3000-6000 wattlık ürünler." dedi.

Özdemir ayrıca Erciyes'in zirvesinde, karavanlarda, kamplarda, ofis ortamlarında, elektriğin düzensiz olduğu şebekelerde kullanılmak üzere farklı taşınabilir enerji depolama çözümlerini halkın hizmetine sunarak ihtiyaçları karşıladıklarını sözlerine ekledi.

