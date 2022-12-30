ASO, sanayi elektriğinde indirimin olumlu bir adım olduğunu bildirdi
Ankara Sanayi Odası (ASO), sanayi kuruluşlarının kullandığı elektrikte yapılan indirimin, üretimin devamlılığı, ihracat ve ekonominin istihdam yaratma kapasitesi açısından olumlu bir adım olduğunu bildirdi.
Ankara
ASO'nun Twitter hesabından paylaşılan açıklamada, sanayi kuruluşlarının kullandığı elektrikte yapılan indirim değerlendirildi.
Elektrikte yapılan yüzde 16 indirimin, üretimin devamlılığı, ihracat ve ekonominin istihdam yaratma kapasitesi açısından olumlu bir adım olduğu belirtilen açıklamada, sanayideki kademeli doğal gaz fiyatlandırmasından vazgeçilmesi ve elektrikte yapılan indirime benzer bir indirimin doğal gaz fiyatında da yapılması talep edildi.
Açıklamada, "Her zaman sanayicimizin yanında olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Enerji Bakanımız Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank, Hazine ve Maliye Bakanımız Nureddin Nebati'ye teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.