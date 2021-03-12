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Ekonomi

ASKON Başkanı Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 'Ekonomi Reformlarını' değerlendirdi

ASKON Başkanı Orhan Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 'Ekonomi Reformlarını'na ilişkin, 'geniş kapsamlı bir çalışma' yorumunda bulundu.

Abdulselam Durdak   | 12.03.2021
ASKON Başkanı Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 'Ekonomi Reformlarını' değerlendirdi

İstanbul

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, "Kurumsal yapının güçlendirilmesi, yatırımların teşvik edilmesi, iç ticaretin kolaylaştırılması, rekabet politikaları, piyasa gözetimi ve denetiminin reforma dahil edilmiş olması çok geniş kapsamlı bir çalışma olduğunu gösteriyor. Ayrıca küçük esnafa yönelik vergi muafiyeti ve beyan yükümlülüğünün kalkması bu zor günlerde güzel bir hediye oldu." açıklamasında bulundu.

Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün gerçekleştirilen "Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı"nda duyurduğu reform kararlarına ilişkin yazılı açıklamasında, reformların öz olarak yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temeline dayandığını kaydetti.

Ekonomi reformu çalışmalarının üretimde verimlilik sağlamak suretiyle potansiyel büyümeyi hedeflediğini belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Kurumsal yapının güçlendirilmesi, yatırımların teşvik edilmesi, iç ticaretin kolaylaştırılması, rekabet politikaları, piyasa gözetimi ve denetiminin reforma dahil edilmiş olması çok geniş kapsamlı bir çalışma olduğunu gösteriyor. Ayrıca küçük esnafa yönelik vergi muafiyeti ve beyan yükümlülüğünün kalkması bu zor günlerde güzel bir hediye oldu. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a esnafımız adına çok teşekkür ediyorum. Yeni reformlarla güçlü ve kaliteli büyüyen bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun."

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