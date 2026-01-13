Dolar
43.15
Euro
50.31
Altın
4,590.25
ETH/USDT
3,192.10
BTC/USDT
93,572.00
BIST 100
12,385.61
Ekonomi

ASELSAN, piyasa değeri 30 milyar doları aşan ilk Türk şirketi oldu

ASELSAN, 13 Ocak tarihinde borsanın kapanışı itibarıyla piyasa değerinde 30 milyar dolarını aşan ilk Türk şirketi olarak BIST 100 tarihine geçti.

Yunus Türk  | 13.01.2026 - Güncelleme : 13.01.2026
İstanbul

Geçen yıl içerisinde Borsa İstanbul'un en değerli şirketi konumuna yükselerek, 1 trilyon TL piyasa değerine ulaşan ASELSAN’dan yeni bir rekor daha geldi. ASELSAN, geldiği nokta itibarıyla Avrupa’nın en değerli ilk 10 savunma sanayii şirketi arasında yer alarak önemli bir başarı elde etmiş oldu.

ASELSAN'ın bu başarısında, uluslararası pazarlardaki etkinliği ve oyun değiştirici yüksek teknolojili ürünlere yaptığı yatırım kritik rol oynuyor.

Gelecek vizyonunu oluşturan üç hedeften biri olan ihracat odaklı büyümeyi en önemli önceliği haline getiren ASELSAN, son olarak NATO üyesi bir ülke ile imzaladığı 410 milyon dolar tutarındaki sözleşme ile küresel arenadaki ağırlığını pekiştirdi.

Avrupa ve ABD merkezli teknoloji devlerinin öncülüğünde küresel piyasalarda yaşanan yükseliş dalgasına eşlik eden ASELSAN, ileri teknoloji çözümleriyle yatırımcıların odağı haline gelirken, teknoloji dönüşümünün ülkemizdeki en güçlü temsilcisi oldu.

ASELSAN'dan güçlü finansal sonuçlar

ASELSAN’ın, büyümesi, sürdürülebilir finans yönetimi anlayışı ile destekleniyor.

ASELSAN, büyüyen bilançosu ve artan hasılatı ile güçlü operasyonel sonuçlar elde ediyor. AR-GE’ye ayırdığı kaynağı yıldan yıla artıran ASELSAN, bu yatırımların karşılığını yurt içinde ve yurt dışında imzaladığı yeni sözleşmelerle alıyor.

2023 yılı başından günümüze bakiye siparişlerini yüzde 120 oranında artırarak 17,9 milyar dolar seviyesine taşıyan ASELSAN, bu alanda yüzde 42 olan global artış ortalamasını yaklaşık üçe katlayarak dünya devlerinden pozitif yönde ayrıştı.

Benzer şekilde ASELSAN’ın imzaladığı ihracat sözleşmeleri de bu yıllarda önemli ölçüde arttı. 2025 yılının ilk dokuz ayında 1,45 milyar dolar tutarında yeni ihracat sözleşmesi imzalayan ASELSAN’ın bu alandaki artışı bir önceki yılın aynı dönemine yüzde 171 oranında gerçekleşti.

