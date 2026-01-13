Dolar
Teknoloji

EÜAŞ ve ASELSAN işbirliğiyle geliştirilen rüzgar türbinleri bu yıl üretime girecek

Türkiye'nin ilk rüzgar santrallerinden Alaçatı Rüzgar Enerjisi Santrali'nin (RES) ömrünü tamamlanmış 12 türbini, yerini Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) ile ASELSAN işbirliğiyle geliştirilen yüksek performanslı 2 yerli türbine bırakacak.

Başak Erkalan  | 13.01.2026 - Güncelleme : 13.01.2026
EÜAŞ ve ASELSAN işbirliğiyle geliştirilen rüzgar türbinleri bu yıl üretime girecek

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, YEKA yarışmalarıyla rüzgar ve güneş santrallerine yönelik yatırımlar artarken çeşitli destek mekanizmalarıyla bu santrallerde kullanılan parçaların yerlileştirilmesi sağlanıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yerlileştirme hamlesinin meyveleri sadece özel sektörde değil kamu işbirliklerinde de görülüyor. Sanayi İşbirliği Projesi (SİP) olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda, EÜAŞ ile ASELSAN, 1998'de işletmeye alınan Alaçatı RES'te örnek bir ortaklığa gitti.

Toplam kurulu gücü 7,2 megavat olan 12 rüzgar türbininin eski teknolojiye sahip olması, verimsiz çalışması ve yedek parça temininde yaşanan sıkıntılar nedeniyle yerli türbinlerle değiştirilmesine karar verildi.

Bu kapsamda her biri 100 metre kule yüksekliği, 136 metre rotor çapına ve 4,3 megavat kurulu güce sahip olan 2 rüzgar türbini tasarlandı. Yüzde 80 yerlilik oranına ulaşan türbinlerin kanat, kule, generatör, güç dönüştürücüsü, rotor şaftı, rotor rulmanları, dişli kutusu, hub dökümleri ve diğer yardımcı sistemlerinin imalat süreci tamamlandı. İlk türbinin montajı ise yıl sonu itibarıyla gerçekleştirildi.

1998'de işletmeye alınan 12 türbinin tamamı 7,2 megavat elektrik üretirken 2 yerli türbin toplam 8,6 megavatlık kapasiteye ulaşacak.

Yeni türbinlerin bu yılın ilk çeyreğinde üretime dahil olması planlanıyor.

Türkiye, 2035'te rüzgar ve güneşte 120 bin megavatlık kurulu güce ulaşmayı planlıyor. Bu süreçte rüzgar türbinleri ve güneş panellerinde azami yerlilik oranının yakalanması hedefleniyor. Bu doğrultuda çeşitli destekler verilirken, yerli aksam desteği sayesinde yaklaşık 8 bin parçadan oluşan türbinlerde yüzde 65'e varan yerlilik oranına ulaşıldı. Sektördeki tedarikçi sayısı 500’e yaklaşırken, oluşturulan bu ekosistemle 50 bin kişiye iş imkanı sağlandı.

