ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 109,7 milyon dolarlık sözleşme imzalandı
ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında elektronik harp sistemlerine yönelik 109,7 milyon dolarlık sözleşmeye imza atıldı.
İstanbul
ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şirket ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında elektronik harp sistemlerine yönelik toplam bedeli 109 milyon 700 bin 953 dolar olan bir sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girdiği bildirildi.
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