Dolar
35.84
Euro
37.15
Altın
2,800.34
ETH/USDT
3,093.30
BTC/USDT
99,144.00
BIST 100
10,004.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Ankaralı sanayiciler Suriye'nin yeniden inşasında görev bekliyor

ORSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Levent Çamur, "Başkent Ankara, inşaattan iş makinelerine, kimyevi maddelerden makineye, çelikten otomotive, gıdadan tekstile kadar hemen her sektörde Suriye'nin taleplerini karşılayacak kapasiteye sahip." dedi.

Sehernur Karsu  | 02.02.2025 - Güncelleme : 02.02.2025
Ankaralı sanayiciler Suriye'nin yeniden inşasında görev bekliyor

Ankara

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Çamur, Suriye'nin yeniden inşası ve normalleşme sürecinde Ankaralı sanayicilerin her sektörde rol alacak kapasiteye sahip olduğunu bildirdi.

Çamur, yazılı açıklamasında, başkentli sanayicilerin Suriye'de yapacakları çok fazla iş olduğunu ifade etti.

Suriye'nin normalleşme sürecinde Türkiye'nin aktif rol üstlendiğine dikkati çeken Çamur, "Başkent Ankara, inşaattan iş makinelerine, kimyevi maddelerden makineye, çelikten otomotive, gıdadan tekstile kadar hemen her sektörde Suriye'nin taleplerini karşılayacak kapasiteye sahip bir şehir." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'nin yeni dönemde, yeni bir hayatın başlayacağı bir ülke ve pazar olduğunu, buraya en yakın üretici noktasında ise Türkiye’nin bulunduğunu vurgulayan Çamur, şunları kaydetti:

"Savaş öncesi Suriye'nin yalnızca belli bölgelerine hizmet veren Türk firmalarının, yeni süreçte ülkenin her yerinde faaliyet gösterebilmesi ve yatırım fırsatlarını değerlendirmesi için iki ülke arasında sürdürülen temasların sonuçlanmasıyla Ankara'daki üreticilerin de hazır olması gerekir. Bu nedenle sanayi ve ticaretle ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızın hiç zaman kaybetmeden bir Suriye koordinasyonu oluşturması kaçınılmazdır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Özdemir Bayraktar Ödülleri sahiplerini buldu
TCG Kemalreis ve TCG Salihreis fırkateynleri Doğu Akdeniz'de eğitim yaptı
Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem
Ümraniye'de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 minibüs şoförüne para cezası uygulandı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "Asrın Birlikteliği ile Asrın İnşa Seferberliği" paylaşımı

Benzer haberler

Ankaralı sanayiciler Suriye'nin yeniden inşasında görev bekliyor

Ankaralı sanayiciler Suriye'nin yeniden inşasında görev bekliyor

Türkiye yarından itibaren yeni bir yağışlı sistemin etkisine girecek

Sahipsiz köpeklerin saldırdığı hamile kadın, bebeğini kaybetme tehlikesi yaşıyor

Afrika üzerinden gelen yüksek basınçla hava kalitesi düşüyor

Afrika üzerinden gelen yüksek basınçla hava kalitesi düşüyor
Ankara'nın hava kalitesi "turuncu" seviyede

Ankara'nın hava kalitesi "turuncu" seviyede
AK Parti MKYK toplantısı yapıldı

AK Parti MKYK toplantısı yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet