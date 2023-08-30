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Ekonomi

Almanya'da ithalat fiyatlarında 36 yılın en keskin düşüşü görüldü

Almanya'da ithalat fiyatları temmuz ayında yıllık bazda Ocak 1987’den beri en keskin düşüşünü kaydetti.

Bahattin Gönültaş  | 30.08.2023 - Güncelleme : 30.08.2023
Almanya'da ithalat fiyatlarında 36 yılın en keskin düşüşü görüldü

Berlin

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede İthalat Fiyat Endeksi, temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,2 gerileyerek, Ocak 1987’den beri en keskin düşüşü gösterdi.

Mayıs ve haziranda yıllık bazda sırasıyla yüzde 9,1 ve yüzde 11,4 düşüşün ardından piyasa beklentisi, ülkede ithalat fiyatlarının temmuzda sabit kalması yönündeydi.

Endeks aylık bazda ise yüzde 0,6 düştü. İthalat fiyatlarındaki düşüşte enerji ürünlerinde gerileyen fiyatlar etkili oldu.

Destatis açıklamasında, “Önceki aylarda olduğu gibi, mevcut düşüşün ana faktörü her şeyden önce Ukrayna'daki savaş nedeniyle bir önceki yıl yaşanan yüksek fiyat artışlarından kaynaklanan baz etkisidir." denildi.

Temmuzda enerji ithalat fiyatları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47,4 daha ucuz oldu.

Elektrik maliyeti bir yıl öncesine göre yüzde 75,4, ithal taşkömürü ve ham petrol fiyatları da sırasıyla yüzde 63,7 ve 33 düşüş kaydetti. Enerji ürünleri hariç ithalat fiyatları da yıllık bazda yüzde 3,1 düşüş gösterdi.

İthal tüketim malları fiyatları yüzde 1,2 yükseldi. Gıda ürünleri fiyatlarının temmuzda yıllık yüzde 3,9 artması dikkati çekerken et ve et ürünleri yüzde 5,6, meyve ve sebze ürünleri yüzde 8,8 arttı.

Bu arada, Almanya'da İhracat Fiyat Endeksi, temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,2, bir önceki aya göre yüzde 0,3 geriledi. Böylece endekste Eylül 2009'dan beri en keskin düşüş kaydedildi.

Analistler, düşen ithalat maliyetlerinin tüketici fiyatlarını da etkileyeceğini tahmin ediyor.

Alman ekonomisi birçok ön ürün ve ham maddeyi yurt dışından temin ettiğinden, düşen ithalat fiyatları tüketici fiyatlarını gecikmeli olarak etkiliyor.

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