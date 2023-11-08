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Ekonomi

Almanya'da enflasyon Ağustos 2021'den bu yana en düşük seviyesinde

Almanya'da enflasyon ekim ayında yüzde 3,8 ile Ağustos 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Bahattin Gönültaş  | 08.11.2023 - Güncelleme : 08.11.2023
Almanya'da enflasyon Ağustos 2021'den bu yana en düşük seviyesinde

Berlin

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin ekim ayı nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, eylülde yüzde 4,5 olan yıllık enflasyon, ekimde yüzde 3,8'e gerileyerek Ağustos 2021'den beri en düşük değeri görmüş oldu.

Enflasyon aylık bazda ise değişiklik göstermedi. Nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti.

Yıllık enflasyonda art arda 4 aydır düşüş görülmesi dikkati çekti.

AB uyumlu TÜFE de ekimde aylık bazda yüzde 0,2 gerilerken, yıllık bazda yüzde 3 yükseldi

Gıda fiyatları ekimde yıllık yüzde 6,1 artarken, enerji ürünlerinin fiyatları ortalama yüzde 3,2 düşüş gösterdi.

Enerji fiyatları hariç, ülkede yıllık enflasyon ekimde yüzde 4,5 olarak belirlendi.

Destatis Başkanı Ruth Brand, "Orta ve uzun vadede enflasyon oranı yüksek seyrini sürdürüyor. Özellikle uzun savaş ve kriz döneminde gıda ve enerji fiyatlarında yaşanan artışlar tüketiciler tarafından hissedilmeye devam ediyor." değerlendirmesini yaptı.

Almanya'nın gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon oranı, eylülde yüzde 4,6’dan ekimde yüzde 4,3’e geriledi.

Analistler, Almanya'da çekirdek enflasyonun gevşemesinin, son aylarda manşet enflasyondan ziyade, temel enflasyon baskıları konusunda endişe duyan Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika yapıcıları için bir rahatlama olacağını belirtti.

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